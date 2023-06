Výsledky hlasovania v Čerstvých hlavičkách už poznáme

2.6.2023 (SITA.sk) -Hoci majú dnešné deti k dispozícii prakticky neobmedzenú ponuku ovocia a zeleniny, a to po celý rok, nejedia ich v dostatočných množstvách ani pravidelne. Namiesto prirodzeného zdroja energie z jahôd, broskýň, banánov či jabĺk si často dobíjajú baterky sladkosťami a ochutenými nápojmi, čo však veľmi negatívne ovplyvňuje ich zdravie, a tiež schopnosť sústrediť sa na vyučovaní.Pritom práve v detstve a školskom veku sa budujú základy stravovacích návykov, ktoré nás ovplyvňujú po celý život. Nie nadarmo sa hovorí, že čo sa človek v detstve naučí, v dospelosti akoby našiel. Aj to je jedným z dôvodov, prečo Kaufland už piaty rok približuje školákom a škôlkarom ovocie a zeleninu ako dôležitú súčasť ich jedálnička a podporuje ich v tom, aby ich jedli čo najčastejšie a s radosťou."Veríme, že vďaka pravidelnému prísunu ovocia alebo zeleniny, ktoré deťom raz týždenne prostredníctvom Čerstvých hlavičiek poskytujeme, si vytvárajú zdravý návyk a pozitívny vzťah k čerstvému ovociu a zelenine," hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. a dodáva: "Okrem toho tiež realizujeme viacero aktivít v rámci vzdelávania detí v oblasti zdravého stravovania, ako je napríklad zasielanie edukatívnych informačných materiálov do škôl a škôlok či organizácia súťaží a zaujímavých seminárov pre žiakov základných škôl v spolupráci s o.z. Skutočne zdravá škola."Čerstvé hlavičky sú súčasťou komplexnej stratégie reťazca v oblasti podpory zdravej výživy. V uplynulých ročníkoch tohto projektu, ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Kaufland deťom venoval už viac ako 500 ton ovocia a zeleniny. Vo svojom odhodlaní pokračuje aj naďalej – 75 víťazným materským a 75 základným školám poskytne v budúcom školskom roku až 9 kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny na každého žiaka.Prvá dodávka ovocia alebo zeleniny bude pripravená v utorok 5. septembra 2023 a zástupcovia víťazných škôl a škôlok si ju budú môcť vyzdvihnúť vo svojej partnerskej predajni Kaufland. Kompletný zoznam víťazov súťaže nájdete na stránke www.cerstvehlavicky.sk . Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!Informačný servis