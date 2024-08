Americká vláda obvinila Irán z hackerských útokov na prezidentskú kampaň Trumpa aj Harrisovej

Snaha ovplyvniť výsledok volieb

Nepodložené tvrdenia

20.8.2024 (SITA.sk) - Americké spravodajské služby sú presvedčené, že Irán je zodpovedný za hackerský útok na prezidentskú kampaň Donalda Trumpa . Posudok amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a ďalších federálnych úradov predstavuje prvý prípad, keď americká vláda pripísala vinu za kybernetický útok, ktorý nanovo vyvolal obavy z hrozby zasahovania do volieb zo zahraničia. Americkí predstavitelia veria, že Irán sa pokúsil nabúrať aj do prezidentskej kampane Kamaly Harrisovej FBI, Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby a Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry v spoločnom vyhlásení uviedli, že cieľom čoraz agresívnejších hackerských a podobných aktivít je zasiať nezhody, využiť rozpory v americkej spoločnosti a prípadne ovplyvniť výsledok volieb, ktoré Irán vníma ako „mimoriadne dôležité z hľadiska ich vplyvu na jeho národné bezpečnostné záujmy“.Úrady neuviedli podrobnosti o tom, ako dospeli k záveru, že za hackerský útok je zodpovedný Irán, ani nepopísali povahu informácií, ktoré mohli byť ukradnuté z Trumpovej kampane. Uviedli však, že spravodajská komunita je presvedčená, že „Iránci sa prostredníctvom sociálneho inžinierstva a iného úsilia snažili získať prístup k osobám s priamym prístupom k prezidentským kampaniam oboch politických strán“.Iránska misia pri Organizácii Spojených národov odmietla tieto tvrdenia ako „nepodložené a bez akejkoľvek opodstatnenosti“. Irán podľa nej nemá motív ani zámer zasahovať do volieb. Zároveň vyzvala USA, aby poskytli dôkazy, a uviedla, že ak tak urobia, „budeme náležite reagovať“.Kampaň republikánskeho kandidáta Trumpa oznámila, že ju napadli hackeri 10. augusta. Agentúra AP minulý týždeň informovala, že terčmi phishingových e-mailov boli aj najmenej traja pracovníci prezidentskej kampane demokratov, ale vyšetrovatelia nezistili, že by bol niektorý z pokusov úspešný.