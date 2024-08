Susko: Prerušenie výkonu trestu Kováčika je logickým následkom podania dovolania

Poslancom parlamentu sa ani na druhýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vysloveniu nedôvery ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD).



Poslancom parlamentu sa ani na druhýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vysloveniu nedôvery ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD). Národná rada SR nebola uznášaniaschopná, keď sa prezentovalo len 61 poslancov. Pri prvom pokuse sa prezentovalo 60 zákonodarcov. Podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ) preto odložil začiatok schôdze na stredu o 9:00.

20.8.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie o prerušení výkonu trestu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je logickým následkom podania dovolania v jeho veci. Na utorkovom brífingu po neotvorení mimoriadnej schôdze parlamentu zameranej na odvolanie ministra spravodlivosti to povedal samotný minister Boris Susko Smer-SD ).Zároveň pripomenul, že dovolanie podal z dôvodu pochybností, či boli v Kováčikovom prípade dodržané zásady spravodlivého súdneho procesu.„Nejde o prepustenie na slobodu, ale len o dočasné opatrenie - prerušenie výkonu rozhodnutia - kým bude rozhodnuté o dovolaní Najvyšším súdom SR,“ zdôraznil Susko. Ako ďalej uviedol, obmedzenie osobnej slobody je najzávažnejší zásah do práv človeka.„Ak by sa Najvyšší súd SR stotožnil s dovolaním, kto by niesol zodpovednosť za tento čas, keď je človek vo výkone trestu?“ opýtal sa minister. Susko tiež argumentoval nesprávne zisteným skutkovým stavom v rámci procesu s Kováčikom.„Pri zisťovaní skutkového stavu boli závažným spôsobom porušené ustanovenia Trestného poriadku, ktorými sa má zabezpečiť objasňovanie veci,“ dodal Susko.