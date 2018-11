Americká vláda pozvala šéfov nemeckých automobiliek na rokovania

Logo nemeckej automobilky BMW na sídle v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Berlín 22. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pozvala do Bieleho domu šéfov troch nemeckých automobiliek, uviedli zdroje blízke informáciám, ktoré si neželali byť menované. Americká vláda to urobila v období, keď sa zástupcovia USA a Európskej únie snažia uzatvoriť novú obchodnú dohodu.Podľa spomínaných zdrojov, na ktoré sa odvolala agentúra Bloomberg, sa Trump predbežne plánuje stretnúť so šéfmi BMW, Daimleru a Volkswagenu po oslavách Dňa vďakyvzdania, teda po 22. novembri. Ako zdroje dodali, predstavitelia automobiliek konzultujú plánované rokovania s vládou v Berlíne.Rokovania by Trumpovi mohli vytvoriť priestor na zvýšenie tlaku na Európsku úniu s cieľom dosiahnuť širšiu obchodnú dohodu. Medzičasom sa diskusie medzi Washingtonom a Bruselom o obchodnej dohode skomplikovali, keď Trump začal hroziť zavedením vyšších dovozných ciel na európske autá a EÚ zasa plánuje zaviesť daň z digitálnych služieb. To by zasiahlo viaceré americké spoločnosti od Apple po Amazon.Trump sa pre zavedenie vysokých dovozných ciel na európske autá zatiaľ nerozhodol, americkí predstavitelia ale dali jasne najavo, že súčasné prímerie nebude trvať dlho, ak rokovania medzi EÚ a USA o obchodnej dohode nebudú úspešné, uviedli niektoré zo zdrojov.Podľa analytikov sa Trump bude usilovať docieliť u nemeckých firiem rozšírenie ich výroby na americkom trhu. Ako povedal analytik zo spoločnosti Evercore Arndt Ellinghorst, je pravdepodobné, že počas rokovaní pôjde najmä o presadzovanie požiadaviek zo strany Donalda Trumpa.