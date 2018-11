Predčasne narodené deti potrebujú komplexnú starostlivosť

Ilustračné foto. Foto: TASR, Roman Hanc Foto: TASR, Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 22. novembra (TASR) – Približne 5000 detí ročne sa na Slovensku narodí predčasne. Tieto deti môžu mať rôzne problémy, ktoré je dôležité včas diagnostikovať. Treba tiež správne nasmerovať ich blízkych a zabezpečiť komplexnú starostlivosť, zhodujú sa odborníci."Rodičia potrebujú vedieť, kam sa obrátiť," povedala predsedníčka občianskeho združenia Malíček Ľubica Kaiserová. Združenie podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi.Prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Darina Chovancová pripomína, že predčasne narodené deti môžu mať svalovú slabosť, problémy s dýchaním, nezrelé pľúca, problémy so srdcom a cirkuláciou, centrálnym nervovým systémom, trávením, so spánkom a tiež zmyslami.Odborníci vyzdvihujú dôležitosť rehabilitačných centier s komplexným prístupom. Klinická logopedička a medicínska riaditeľka Adeli Medical Center v Piešťanoch Adelaida Fábianová hovorí, že zamestnanci centra sa stretávajú aj s deťmi, ktoré sa narodili v riadnom termíne zdravým rodičom a napriek tomu ich psychomotorický vývoj zaostáva.zdôrazňuje Fábianová.Podľa rehabilitačnej lekárky, pediatričky a fyziatričky Marty Hodulovej by rodičia mali navštíviť pediatra pri akýchkoľvek nápadných prejavoch bábätka.Príznakmi nesprávneho vývoja sú podľa nej napríklad asymetrické používanie končatín, pri ktorom dieťa používa len končatiny na jednej strane tela či sa naťahuje za hračkou výlučne jednou rukou, stuhnutosť a trhavý pohyb končatín, neprirodzené zakláňanie alebo úklon hlavičky do jednej strany, asymetria na tvári, zvláštne zvukové prejavy pri dýchaní alebo komplikované a namáhavé prijímanie potravy.uviedla fyzioterapeutka z Adeli Medical Center Zuzana Hejduková. V centre dieťa testujú formou hry.uviedla Hejduková. Pokiaľ má dieťa sluchové oslabenie, dávajú mu viac stimulov ku hre cez zrakové a dotykové podnety a naopak.Odborníci hovoria aj o dôležitosti logopedických cvičení u malých bábätiek, ktoré ešte nerozprávajú. Cvičenia sú podľa nich potrebné preto, aby dokázali správne pracovať s ústami a nemali problémy s dýchaním alebo príjmaním potravy.Skorú intenzívnu rehabilitáciu oceňujú aj mamy predčasne narodených detí. Daniel sa narodil v 34. týždni tehotenstva, má znížený svalový tonus a oneskorený psychomotorický vývoj. Mama Lucia s ním cvičí od ôsmeho týždňa, ale až komplexná intenzívna neurorehabilitácia podľa jej slov priniesla väčšie zmeny.uviedla.Eliška, ktorá má dnes štyri a pol roka, sa narodila dva mesiace pred plánovaným termínom. Pri ambulantnom cvičení Eliška nenapredovala, pokrok priniesla podľa jej mamy Jany raná intenzívna rehabilitácia.zhodnotila s tým, že už sú vo vyššej rehabilitačnej skupine.doplnila Jana.Intenzívna komplexná rehabilitácia je nákladná a zdravotné poisťovne ju nepreplácajú. Rodičia ju však pre svoje deti môžu získať vďaka príspevkom od rôznych nadácií a pacientskych združení. Fábianová hovorí, že so skorou intenzívnou rehabilitáciou môžu deti začať už od prvého mesiaca.