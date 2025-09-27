|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 27.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cyprián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. septembra 2025
Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami
Tagy: americký akciový trh
Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne ...
Zdieľať
27.9.2025 (SITA.sk) - Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne stúpli 2,7 percenta po tom, ako v júli bola medziročná inflácia v USA na úrovni 2,6 percenta. Vývoj inflácie investorom poskytol určitú úľavu, povedal investičný analytik obchodnej platformy eToro Bret Kenwell.
Priemyselný index Dow Jones si prilepšil o 0,7 percenta na 46 247,29 bodu. Index S&P 500 stúpol o 0,6 percenta na 6 643,70 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 0,4 percenta na 22 484,07 bodu.
Ceny ropy sa v piatok zvýšili. Severomorská ropa Brent prvýkrát od augusta prekročila hranicu 70 dolárov za barel. Dôvodom je rast napätia medzi krajinami NATO a Ruskom, čo zvyšuje pravdepodobnosť prijatia ďalších sankcií na ruský vývoz energií.
Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami © SITA Všetky práva vyhradené.
Priemyselný index Dow Jones si prilepšil o 0,7 percenta na 46 247,29 bodu. Index S&P 500 stúpol o 0,6 percenta na 6 643,70 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 0,4 percenta na 22 484,07 bodu.
Ceny ropy sa v piatok zvýšili. Severomorská ropa Brent prvýkrát od augusta prekročila hranicu 70 dolárov za barel. Dôvodom je rast napätia medzi krajinami NATO a Ruskom, čo zvyšuje pravdepodobnosť prijatia ďalších sankcií na ruský vývoz energií.
Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americký akciový trh
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súd s únoscom študentky Sone by mal začať koncom októbra, bývalý záchranár je stále vo väzbe
Súd s únoscom študentky Sone by mal začať koncom októbra, bývalý záchranár je stále vo väzbe
<< predchádzajúci článok
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve, utrpenie civilistov v pásme Gazy je podľa Blanára neprijateľné
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve, utrpenie civilistov v pásme Gazy je podľa Blanára neprijateľné