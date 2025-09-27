Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cyprián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

27. septembra 2025

Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami


Tagy: americký akciový trh

Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne ...



Zdieľať
gettyimages 1451116714 676x451 27.9.2025 (SITA.sk) - Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne stúpli 2,7 percenta po tom, ako v júli bola medziročná inflácia v USA na úrovni 2,6 percenta. Vývoj inflácie investorom poskytol určitú úľavu, povedal investičný analytik obchodnej platformy eToro Bret Kenwell.




Priemyselný index Dow Jones si prilepšil o 0,7 percenta na 46 247,29 bodu. Index S&P 500 stúpol o 0,6 percenta na 6 643,70 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 0,4 percenta na 22 484,07 bodu.

Ceny ropy sa v piatok zvýšili. Severomorská ropa Brent prvýkrát od augusta prekročila hranicu 70 dolárov za barel. Dôvodom je rast napätia medzi krajinami NATO a Ruskom, čo zvyšuje pravdepodobnosť prijatia ďalších sankcií na ruský vývoz energií.


Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký akciový trh
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd s únoscom študentky Sone by mal začať koncom októbra, bývalý záchranár je stále vo väzbe
<< predchádzajúci článok
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve, utrpenie civilistov v pásme Gazy je podľa Blanára neprijateľné

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 