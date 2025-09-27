|
Sobota 27.9.2025
27. septembra 2025
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve, utrpenie civilistov v pásme Gazy je podľa Blanára neprijateľné
Tagy: Humanitárna kríza Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR okupované územia
Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve. Urobilo tak v reakcii na neustále zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu a prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze a palestínskych ...
Zdieľať
27.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve. Urobilo tak v reakcii na neustále zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu a prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze a palestínskych okupovaných územiach. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.
Slovensko sa k spoločnému vyhláseniu, ktoré iniciovalo Dánske kráľovstvo, pripojilo podpisom šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD). Iniciatíva má za cieľ apelovať na prístup k zdravotnej starostlivosti na okupovaných palestínskych územiach.
„Slovenská republika konzistentne apeluje na dodržiavanie medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s katastrofálnou situáciou v pásme Gazy. Utrpenie civilistov je absolútne neprijateľné, a preto sme sa aj týmto vyhlásením zaviazali, že budeme naďalej podporovať spoločné medzinárodné úsilie k zmierneniu utrpenia civilného obyvateľstva v pásme Gazy,“ vyhlásil minister.
Súčasne ubezpečil, že Slovensko bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci vrátane medicínskeho vybavenia. Pokračovať bude aj v medicínskych evakuáciách pacientov z pásma Gazy.
Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré poskytli pomoc pre chronicky choré deti z Gazy prostredníctvom ich evakuácie do európskych štátov, ktoré poskytujú potrebnú liečbu. V spolupráci s EÚ a Svetovou zdravotníckou organizáciou Slovensko zrealizovalo už sedem evakuácii. Pripravené sú podľa slov ministerstva aj ďalšie.
Blanár priblížil, že sa do bezpečia podarilo dopraviť viac ako 170 ľudí, z čoho 49 bolo ťažko chorých pacientov. „Prostredníctvom slovenského vládneho špeciálu a záchranného modulu EUROCARE Flight and Shelter sme ich prepravili do Belgicka, Francúzska, Írska, na Maltu, do Nórska a Španielska,“ spresnil Blanár.
Ako ďalej informoval, spoločné vyhlásenie okrem neho podpísalo aj ďalších 24 ministrov a tiež vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová spolu s eurokomisármi.
Spoločne tak vyzývajú vládu Izraela, aby povolila zdravotnú evakuáciu pacientov z pásma Gazy na Západný breh Jordánu vrátane východného Jeruzalema tak, aby mali pacienti prístup k zdravotnej starostlivosti na území Palestíny.
V spoločnom vyhlásení vyzývajú aj na zrušenie obmedzení týkajúcich sa liekov a zdravotníckeho vybavenia v Gaze v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva spolu s umožnením výkonu práce a ochrany zdravotníckeho personálu.
SR tak podľa ministerstva zahraničných vecí opäť potvrdila svoju pozíciu v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom. Slovensko dlhodobo zdôrazňuje potrebu trvalého prímeria a rešpektovania medzinárodného práva. Apeluje súčasne na prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov a na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve, utrpenie civilistov v pásme Gazy je podľa Blanára neprijateľné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Humanitárna kríza Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR okupované územia
