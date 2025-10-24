|
Piatok 24.10.2025
Meniny má Kvetoslava
Denník - Správy
24. októbra 2025
Americké akciové trhy zamierili nahor
Hlavné americké akciové indexy sa vo štvrtok zotavili z poklesu z predchádzajúceho dňa. Podporilo ich to, že Biely dom potvrdil plán stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom na ...
24.10.2025 (SITA.sk) - Hlavné americké akciové indexy sa vo štvrtok zotavili z poklesu z predchádzajúceho dňa. Podporilo ich to, že Biely dom potvrdil plán stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom na budúci týždeň, aby prediskutovali obchodné vzťahy.
Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,3 percenta na 46 734,61 bodu. Index S&P 500 vzrástol o 0,6 percenta na 6 738,44 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,9 percenta na 22 941,80 bodu.
Nahor zamierili aj ázijské trhy. Hlavný japonský index Nikkei 225 v piatok získal 1,4 percenta a uzavrel na úrovni 49 299,65 bodu. Index hongkonskej burzy Hang Seng sa posilnil o 0,7 percenta na 25 150,80 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite vzrástol o 0,7 percenta na 3 950,31 bodu.
Ceny ropy si vo štvrtok pripísali viac ako päť percent po tom, ako USA uvalili sankcie voči ruskému ropnému priemyslu v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Trump v stredu ohlásil sankcie proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil, čo odôvodnil tým, že jeho mierové rozhovory s Vladimirom Putinom „nikam nevedú“. Severomorská ropa Brent zdražela o 5,4 percenta na 65,99 dolára za barel a cena ľahkej americkej ropy sa zvýšila o 5,6 percenta na 61,79 dolára za barel.
