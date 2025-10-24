|
Piatok 24.10.2025
Meniny má Kvetoslava
|Denník - Správy
24. októbra 2025
Poslanci parlamentu navrhujú znížiť počet mestských častí Košíc na štyri, návrh posudzujú viaceré ministerstvá
Poslanci Národnej rady (NR) SR navrhujú optimalizáciu počtu mestských častí Košíc zo súčasných ...
24.10.2025 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR navrhujú optimalizáciu počtu mestských častí Košíc zo súčasných 22 na štyri. Model z dielne poslanca NR SR Igora Šimka (Hlas-SD) a poslanca národného parlamentu aj mestského zastupiteľstva v Košiciach Andreja Sitkára (Smer-SD) pracuje s tým, že nové mestské časti by kopírovali súčasné okresy Košice I až Košice IV. Ako Šimko objasnil pre agentúru SITA, pozmeňujúci návrh majú v súčasnosti na stole viaceré ministerstvá.
"Tri ministerstvá sa k tomu musia vyjadriť, že ako to ešte upraviť. Ministerstvo financií musí dopracovať ich metodické usmernenie pre nakladanie s majetkom. Aj ministerstvo spravodlivosti, vzhľadom na obchodné registre a podobne," objasnil.
Na tlačovej besede so Sitkárom uviedol, že zmena by mala nadobudnúť účinnosť od roku 2030. "Rok 2030 nie je žiadna mantra, ale rozumný časový rámec dohodnutý s mestom Košice, aby bol prechod postupný a dobre pripravený," zdôraznil.
Pozmeňujúci návrh, ktorý by mal stanoviť počet mestských častí, zároveň dáva mestu priestor na to, aby mohlo pracovať aj s analýzou, ktorú si objednalo u dvoch univerzít, a ktorá by mala určiť optimálny model fungovania samosprávy. Do konca roka 2027 by tak mala byť možná aj zmena z úrovne mesta.
"Ale ak nedôjde k dohode, tak ako doteraz, tak dávame do zákona, že od roku 2030 nadobudne účinnosť príloha, ktorá jasne určí nové usporiadanie," uviedol. Pre agentúru SITA objasnil, že ide o možnosť pre samosprávu, aby sa dohodla, avšak už nemôže pred rozhodnutím cúvnuť.
Predkladatelia novely zákona o meste Košice navrhli, aby sa počet mestských poslancov zvýšil zo súčasných 41 na 51, a tiež navrhli vytvorenie postu tretieho viceprimátora. V súvislosti so zvýšením počtu poslancov argumentovali, že občania by mali mať možnosť zvoliť si poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach aj z mestskej časti, ktorá v ňom zastúpená nie je.
Tretí viceprimátor, respektíve námestník primátora, by podľa návrhu novely mal mať v kompetencii najmä racionalizáciu počtu MČ z aktuálnych 22 na akýkoľvek iný počet, ktorý z návrhu vzíde. Venovať by sa tiež mal prechodu práv, povinností, záväzkov, užšej komunikácii so starostami a poslancami, prípadne by sa mal zúčastňovať aj na miestnych zastupiteľstvách.
V návrhu, ktorý Šimko so Sitkárom v lete predložili, nebol uvedený konkrétny počet mestských častí, ktoré by mali po optimalizácii ostať. Šimko vtedy pre agentúru SITA uviedol, že konkrétne číslo by mohlo byť predložené v rámci druhého čítania v parlamente.
Šimko predpokladá, že návrh počtu mestských častí zrejme nepôjde na aktuálnu schôdzu parlamentu. Dodal, že pozmeňujúci návrh by sa do NR SR mal dostať, keď budú mať odpovede z ministerstiev. Pokiaľ ide o navrhovaný počet mestských častí, mesto Košice sa podľa jeho slov nebránilo číslu štyri, je to pre nich finančná i personálna úspora.
"Rada starostov neprišla so žiadnym uznesením. Nevedia sa dohodnúť. Takisto mestské zastupiteľstvo o tom neprijalo žiadne uznesenie," vraví poslanec národného parlamentu. Pôvodný návrh, s ktorým spolu so Sitkárom opakovane pracovali, však hovoril o šiestich mestských častiach. Okrem štyroch, ktoré by kopírovali aktuálne okresy, navrhovali, aby samostatnými mestskými časťami ostali Staré mesto a Luník IX.
"Boli na to rôzne pohľady. Niektorí vraveli, že je to segregačné, ďalší hovorili o zbytočných výnimkách, či o tom, že nebude také šetrenie," vysvetľuje Šimko dôvody, prečo namiesto šiestich mestských častí napokon pracujú so štyrmi.
Poslanec Sitkár na tlačovej besede taktiež poukázal, že napriek zvýšeniu počtu mestských poslancov, sa zníži počet miestnych poslancov. Tiež sa zníži koeficient pre výpočet odmien poslancov, ako mestských, tak aj miestnych. Vďaka tomu by náklady nemali prevýšiť súčasný rozpočet.
Po znížení odmien mestských poslancov by podľa predkladateľov novely malo dôjsť k úspore 30 percent nákladov, poukazujú, že košickí poslanci majú v súčasnosti v porovnaní s ich bratislavskými kolegami odmeny dvojnásobné.
Návrhom tiež sledujú šetrenie prostriedkov z balíčka personálnych a prevádzkových nákladov mestských častí, ktorý v súčasnosti predstavuje vyše 8,7 milióna eur ročne. Novela už pred niekoľkými týždňami prešla prvým čítaním v parlamente.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci parlamentu navrhujú znížiť počet mestských častí Košíc na štyri, návrh posudzujú viaceré ministerstvá © SITA Všetky práva vyhradené.
