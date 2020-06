Americké banky budú pre koronakrízu rátať astronomické straty, hrozí im až dvojitá recesia

Fed ráta s dvojitou recesiou

S cieľom posilniť banky im preto Fed prikázal pozastaviť spätné odkupovanie akcií a obmedziť vyplácanie dividend do 30. septembra.

Straty bánk budú astronomické

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - V prípade najhoršieho scenára vývoja ekonomiky USA, ktorú poškodzuje pandémia koronavírusu , by 34 najväčších amerických bánk mohlo dohromady utrpieť straty v sume zhruba 700 miliárd USD.Najhorší scenár Fed-u, ktorý ráta s dvojitou recesiou, by znamenal, že približne štvrtina najväčších amerických bánk by nedodržala požiadavku minimálnej kapitálovej primeranosti.Hoci straty najväčších amerických bánk by boli astronomické, podľa stresového testovania Fed-u všetky prežijú.Šéf centrálnej banky USA Jerome Powell v uplynulých týždňoch povedal, že americké banky sú vo všeobecnosti v oveľa lepšej forme, ako boli počas finančnej krízy v rokoch 2007-2008.Od zintenzívnenia pandémie koronavírusu v polovici marca Fed nakúpil dlhopisy a cenné papiere založené na hypotékach za zhruba 2,1 biliónov. USD.