Trump žiada najvyšší súd o zrušenie Obamacare, dvadsať miliónov Američanov tak môže prísť o poistenie

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala americký najvyšší súd, aby zrušil zdravotnícky zákon známy ako Obamacare, ktorý poskytol zdravotné poistenie miliónom Američanov.Vládni právnici tvrdia, že zákon prestal platiť, keď predošlý republikánmi vedený Kongres zrušil niektoré jeho časti. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Obamacare, oficiálne Zákon o ochrane pacientov a dostupnej starostlivosti, presadil v roku 2010 bývalý prezident Barack Obama . Cieľom reformy bolo regulovať prístup k zdravotnému poisteniu a zvýšiť tak jeho dostupnosť pre chudobnejšie vrstvy obyvateľov.Na základe nej si milióny ľudí museli kúpiť zdravotné poistenie alebo čeliť pokute. V roku 2017 však Kongres odstránil kľúčový bod zákona a zrušil federálnu pokutu pre tých, ktorí tak nespravili - takzvaný individuálny mandát.Na tom stojí žiadosť ministerstva spravodlivosti, ktoré ju na súde podalo vo štvrtok večer. Rezort argumentuje, že daný mandát, ktorý je teraz protiústavný, nemožno oddeliť od zvyšku zákona.Trumpov demokratický konkurent, niekdajší viceprezident Joe Biden, krok administratívy skritizoval s tým, že prezident ohrozil milióny životov počas pandémie."Žili by svoje životy zachytení vo zveráku dvoch odkazov Donalda Trumpa: jeho neschopnosťou chrániť americký ľud pred koronavírusom a jeho bezcitnou krížovou výpravou za odobratím ochrany zdravia americkým rodinám," povedal Biden.Ak by súd zvrátil Obamacare, o poistenie by mohlo prísť zhruba 20 miliónov Američanov.Zdravotná starostlivosť bude kľúčovou témou novembrových prezidentských volieb. Podľa amerických médií je nepravdepodobné, že by sa najvyšší súd venoval zákonu ešte pred voľbami.