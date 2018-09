Americké domácnosti tvrdo zasiahnu nové clá na čínsky import

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Nové americké clá sa dotknú širokej škály čínskych výrobkov, ktoré sa nachádzajú v každej americkej domácnosti. Ich dovozné ceny stúpnu a veľkú časť z tohto nárastu ponesú na svojich pleciach spotrebitelia. Výdavky domácností sú pritom kľúčovým motorom americkej ekonomiky.Šampóny, nábytok, vysávače, kabelky alebo mobilné telefóny. Polovica zo všetkých tovarov, ktoré nakupujú bežní Američania, pochádza z Číny. Od pondelka 24. septembra však sa na tieto produkty budú vzťahovať clá vo výške 10 %, ktoré o tri mesiace neskôr stúpnu na 25 %.uviedol Matthew Shay, prezident Národnej maloobchodnej federácie.upozornil.Protekcionistické opatrenia prezidenta Donalda Trumpa sa tak od pondelka dotknú približne 11.400 produktov vyrobených v Číne a spolu s predchádzajúcimi clami dosiahnu 250 miliárd USD (213,73 miliardy eur).Do novembrových volieb do Kongresu tak môže zhruba 40 % celkového importu do USA podliehať novým clám, ktoré Trump zaviedol iba v tomto roku.A hoci sa administratíva USA snaží bagatelizovať riziká z toho vyplývajúce, ekonómovia už dlho varujú, že to budú práve americké domácnosti, ktoré budú nakoniec nútené siahnuť hlbšie do svojich vreciek v dôsledku vyšších ciel.Práve obchodná vojna vyvoláva u amerických spotrebiteľov najväčšie obavy, podľa pravidelného prieskumu spotrebiteľského sentimentu University of Michigan.Široká škála dotknutých produktov môže viesť k poklesu spotrebiteľských výdavkov, ktoré sa pritom podieľajú približne 70 % na výkone ekonomiky USA. A hnacím motorom týchto výdavkov bol okrem iného lacný čínsky tovar, ktorý americkí spotrebitelia kúpili náhodne, alebo po opotrebovaní vyhodili a nahradili.Americké obchody, vrátane veľkých maloobchodných reťazcov, ako je Walmart, sa bez obuvi, oblečenia a elektroniky vyrobenej v Číne nezaobídu.Americkí spotrebitelia sú obzvlášť citliví na ceny. Tie môžu dokonca zmierniť aj ich národný sentiment, ak by to znamenalo, že zaplatia viac.Prieskumy verejnej mienky vlani ukázali, že veľká väčšina spotrebiteľov by dala prednosť americkému tovaru, ak by mal rovnakú cenu ako zahraničný ekvivalent. Ale ich počet citeľne klesol, keď bol tovar vyrobený v USA drahší.Ekonómovia predpovedajú, že očakávaný nárast cien čínskych produktov povedie k poklesu predaja.Clá pritom len mierne zvýšia americký hrubý domáci produkt (HDP), o výrazne menej ako 1 %, zato americké domácnosti ich rast pocítia v oveľa väčšej miere, tvrdí banka Barclays.Nedávna štúdie maloobchodnej federácie ukázala, že clá na čínsky tovar môžu stáť amerických spotrebiteľov až 6 miliárd USD ročne. A domácnosti v USA budú mať len obmedzené možnosti pri hľadaní alternatívnych produktov, keďže podobné výrobky z iných krajín sú často ešte drahšie.Posledný novembrový piatok po Dni vďakyvzdania, tzv. Čierny piatok, ktorý tento rok pripadá na 23. novembra, sa v USA začína vianočná nákupná sezóna. A nové clá v takom veľkom rozsahu sa podľa maloobchodníkov dotknú "všetkých aspektov amerického života".(1 EUR = 1,1697 USD)