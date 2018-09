Zväz obchodu nesúhlasí s navrhovaným znením zákona o hazardných hrách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR kategoricky nesúhlasí s navrhovaným znením zákona o hazardných hrách, podľa ktorého by mali do kategórie hazardných hier byť zahrnuté aj všetky spotrebiteľské súťaže s hodnotami výhier nad 2000 eur. Uviedla to v stanovisku Ľubica Schulczová, generálna sekretárka ZO SR.priblížila.Zaradenie spotrebiteľských súťaží do kategórie hazardných hier je podľa ZO SR neprimeraným a neodôvodniteľným zásahom do podnikateľských aktivít obchodníkov. Zvyšuje im náklady a zneisťuje spotrebiteľov, ktorí sa môžu odôvodnene domnievať, že obchod ich núti do akýchsi nekalých praktík.dodala Schulczová.Od budúceho roka hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier čakajú nové prísnejšie pravidlá. Počíta s tým novela zákona o hazardných hrách, ktorú Ministerstvo financií (MF) SR predložilo v máji tohto roku do pripomienkového konania. Právna norma reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu. Zámerom je tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov.