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08. septembra 2026
Americké embargo spôsobilo Kube rekordné škody, USA zvyšujú tlak
Havana vyčíslila škody za dvanásť mesiacov na viac ako osem miliárd dolárov, medziročne vzrástli o sedem percent. Americké embargo spôsobilo
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8.9.2026 (SITA.sk) - Havana vyčíslila škody za dvanásť mesiacov na viac ako osem miliárd dolárov, medziročne vzrástli o sedem percent.
Americké embargo spôsobilo Kube od marca minulého roka do februára tohto roka rekordné škody presahujúce osem miliárd dolárov (približne 6,9 miliardy eur), uviedla v pondelok kubánska vláda.
Podľa ministra zahraničných vecí Bruna Rodrígueza boli škody medziročne vyššie o sedem percent.
Rodríguez zároveň uviedol, že odhad nezahŕňa následky energetických obmedzení, ktoré Washington zaviedol v januári, ani sekundárnych sankcií voči kubánskym subjektom prijatých v máji.
„Blokáda netrestá vládu, trestá každodenný život ľudí vo všetkých jeho oblastiach,“ povedal.
Kuba je pod americkým obchodným embargom od roku 1962, pričom administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tento rok tlak na Havanu ešte zvýšila.
Kubánska vláda pripisuje hospodársku krízu americkým sankciám, zatiaľ čo Washington ju spája najmä so zlým riadením ekonomiky.
Obyvatelia ostrova čelia pravidelným výpadkom elektriny a chronickému nedostatku potravín a palív.
Rodríguez poukázal aj na rast dojčenskej úmrtnosti zo štyroch prípadov na tisíc pôrodov v roku 2018 na 9,9 v roku 2025.
Minister napriek tomu odmietol hovoriť o humanitárnej kríze. Havana podľa neho zostáva pripravená na dialóg s Washingtonom „napriek nedostatku pokroku“, normalizáciu vzťahov však v súčasnosti vylúčil.
Zdroj: SITA.sk - Americké embargo spôsobilo Kube rekordné škody, USA zvyšujú tlak © SITA Všetky práva vyhradené.
Americké embargo spôsobilo Kube od marca minulého roka do februára tohto roka rekordné škody presahujúce osem miliárd dolárov (približne 6,9 miliardy eur), uviedla v pondelok kubánska vláda.
Podľa ministra zahraničných vecí Bruna Rodrígueza boli škody medziročne vyššie o sedem percent.
Odhad nie je úplný
Rodríguez zároveň uviedol, že odhad nezahŕňa následky energetických obmedzení, ktoré Washington zaviedol v januári, ani sekundárnych sankcií voči kubánskym subjektom prijatých v máji.
„Blokáda netrestá vládu, trestá každodenný život ľudí vo všetkých jeho oblastiach,“ povedal.
Vyše šesťdesiatročné embargo
Kuba je pod americkým obchodným embargom od roku 1962, pričom administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tento rok tlak na Havanu ešte zvýšila.
Kubánska vláda pripisuje hospodársku krízu americkým sankciám, zatiaľ čo Washington ju spája najmä so zlým riadením ekonomiky.
Obyvatelia ostrova čelia pravidelným výpadkom elektriny a chronickému nedostatku potravín a palív.
Katastrofálna dojčenská úmrtnosť
Rodríguez poukázal aj na rast dojčenskej úmrtnosti zo štyroch prípadov na tisíc pôrodov v roku 2018 na 9,9 v roku 2025.
Minister napriek tomu odmietol hovoriť o humanitárnej kríze. Havana podľa neho zostáva pripravená na dialóg s Washingtonom „napriek nedostatku pokroku“, normalizáciu vzťahov však v súčasnosti vylúčil.
Zdroj: SITA.sk - Americké embargo spôsobilo Kube rekordné škody, USA zvyšujú tlak © SITA Všetky práva vyhradené.
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