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08. septembra 2026

Protikorupčná akcia Expeditor je v plnom prúde, ÚBOK už zadržal niekoľko osôb


Tagy: Policajná akcia

Akcia je zameraná na vyšetrovanie korupčnej trestnej činnosti. Príslušníci protikorupčnej jednotky Útvaru boja proti korupcii ...



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ubok2 8.9.2026 (SITA.sk) - Akcia je zameraná na vyšetrovanie korupčnej trestnej činnosti.


Príslušníci protikorupčnej jednotky Útvaru boja proti korupcii (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru od skorých ranných hodín realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom "Expeditor". Táto akcia je zameraná na vyšetrovanie korupčnej trestnej činnosti a v jej rámci bolo zatiaľ zadržaných niekoľko osôb.

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"V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Ďalšie podrobnosti o akcii a jej výsledkoch bude polícia zverejňovať, akonáhle to situácia dovolí.


Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná akcia Expeditor je v plnom prúde, ÚBOK už zadržal niekoľko osôb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Policajná akcia
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