Americké firmy zastavili alebo obmedzili podnikanie a počítajú s prepadom ekonomiky

27.4.2020 - Jedna tretina amerických firiem zastavila alebo obmedzila svoje podnikanie. Dve tretiny v snahe zmierniť dopady pandémie koronavírusu počas posledných troch mesiacov prepúšťali, znižovali mzdy alebo zamestnancov posielali na neplatenú dovolenku. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovala v pondelok Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE).Pokles hospodárstva očakáva v aktuálnom roku 86 percent oslovených ekonómov. Počet firiem, ktoré v uplynulých troch mesiacov evidovali nižšie tržby, bol vyšší než tých, ktoré dosiahli rast. To sa stalo prvýkrát od globálnej finančnej krízy v roku 2009.Zber dát do aktuálneho prieskumu NABE uskutočnila medzi 13. a 16. aprílom. V tom čase sa väčšina Američanov nachádzala v karanténe a milióny ľudí boli bez práce.Tretina firiem uviedla, že obmedzenia ekonomiky mali pre ich podnikanie „veľmi vážne dôsledky“. Zhruba tri štvrtiny oslovených podnikov však veria, že v horizonte šiestich mesiacov dokážu fungovať bez závislosti na pomoci od federálnej vlády. Asi 30 percent podnikov očakáva návrat do normálu už za najbližších päť či osem týždňov.