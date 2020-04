Šajgalík: K transformácii Slovenskej akadémie vied dôjde, ak k tomu vláda pristúpi zodpovedne

Množstvo problémov

Dostali sa do centra diania

Mali sa zmeniť na samostatne hospodáriace subjekty

27.4.2020 - K transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV) na samostatne hospodáriaci právny subjekt dôjde v tomto volebnom období, ak sa k tomu vláda postaví zodpovedne. Uviedol to pre agentúru SITA predseda SAV Pavol Šajgalík. Reagoval tak na programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré sa v oblasti vedy a výskumu zaviazalo k dokončeniu transformácie ústavov akadémie.Tá bola v roku 2018 pozastavená a vrátená na začiatok. Šajgalík uviedol, že sú v súzvuku s vládou, keďže podpora excelentného výskumu je aj ich víziou. Poznamenal však, že veľa vlád malo vo svojich vyhláseniach ako prioritu vedu a vedeckú prácu, a preto je pre neho dôležitejšia samotná realizácia ako text PVV.Podľa Šajgalíka je však zmienka o transformácii SAV v PVV podstatná. „Je tam explicitne napísané, že ju treba dokončiť, čo si aj ja myslím, že je veľmi dôležitý fakt a pokiaľ vláda SR k tomu pristúpi zodpovedne, verím, že v tomto funkčnom období k transformácií dôjde,“ uviedol. Podľa neho je potrebná zmena zákona v takej podobe, aby bola premena úspešná.Jedným z bodov, ktoré chcú do transformácie dostať, je, aby sa uskutočnila na začiatku nového roka a nie v polroku. Vysvetlil, že práve to im v minulosti spôsobilo množstvo problémov, ktoré do značnej miery spôsobili kolaps procesu. Šajgalík poznamenal, že transformáciou by bola možná priamejšia podpora toho, čo krajina potrebuje.Štátne programy a rôzne druhy pomoci by tak mohli byť riadené a odčlenené od potrieb základného či stredného školstva. Podstatná je teda podľa neho najmä praktická stránka daného procesu. „Dôležité je, aby zostala zachovaná nezávislosť SAV tak, ako je zabezpečená nezávislosť vysokých škôl, pretože pre vedu je to rozhodujúci parameter,“ povedal.„Na druhej strane, SAV je jediná inštitúcia v širokom ďalekom okolí, ktorá ešte nemá verejnoprávnu formu hospodárenia, ktorá sa ukazuje, že je zatiaľ optimálna pre tento druh inštitúcie, a preto dúfam, že sa nám to podarí,“ priblížil Šajgalík. Zdôraznil, že pokiaľ chcú mať akadémiu ako celok, musí byť zabezpečená jedna forma hospodárenia pre všetky jej inštitúcie.Podotkol, že za posledné obdobie sa akadémii podarilo dostať do centra diania, stáva sa významným element aj pre hráčov na politickej scéne, a preto má pred sebou dobrú budúcnosť. K tomu je podľa neho však potrebné zabezpečiť aj to, aby sa zmeny, ktoré SAV čakajú, uskutočnili v súlade s potrebami akadémie a celej spoločnosti.Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) si vo svojom PVV predsavzal, že v oblasti vedy a výskumu zvýši financovanie s dôrazom na kvalitu či medzinárodnú spoluprácu a konkurencieschopnosť. Na zlepšenie financovania vedy a výskumu zvažuje presun všetkých kompetencií pod jeden rezort.Plánuje upraviť aj platové ohodnotenie vedcov a vysokoškolských učiteľov pri preukázaní kvality výstupov ich práce. To by malo pomôcť zatraktívniť konkurzy na vedecké a vedecko-pedagogické pozície v medzinárodnom priestore.V spolupráci s SAV by vláda chcela dokončiť transformáciu ústavov akadémie na samostatne hospodáriace právne subjekty, verejné výskumné inštitúcie ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj, schopné získavať vlastné zdroje financovania.O zmene právnej formy akadémie sa začalo diskutovať v roku 2014. Takmer 50 ústavov SAV sa malo zmeniť na samostatne hospodáriace subjekty. Peniaze z rozpočtu by im naďalej ostali, no zároveň by mohli začať aj obchodovať so svojimi objavmi a poznatkami.Podľa prijatého zákona z roku 2017 mali na začiatku júla 2018 vzniknúť verejné výskumné inštitúcie. Aby sa tak stalo, potrebovali sa zapísať aj do špeciálneho registra.Ministerstvo školstva to vtedy odmietlo a žiadalo splnenie formálnych podmienok, na ktoré podľa akadémie nemalo nárok. V septembri 2018 sa mala transformácia SAV vrátiť na začiatok.