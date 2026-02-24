Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. februára 2026

Americké hokejistky odmietli pozvanie Trumpa do Bieleho domu



Američanky počas uplynulého týždňa zdolali favorizovanú Kanadu 2:1 po predĺžení a získali tretie olympijské zlato.



Zdieľať
Americké hokejistky odmietli pozvanie Trumpa do Bieleho domu

Americké hokejistky odmietli pozvanie prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu. Olympijské šampiónky zo ZOH 2026 poďakovali Trumpovi a informovali ho o nabitom programe hráčok, ktorý im neumožní prísť do Washingtonu.


„Sme úprimne vďační za pozvanie adresované nášmu ženskému hokejovému tímu a hlboko si ceníme uznanie ich mimoriadneho úspechu. Vzhľadom na termín a vopred naplánované akademické a profesionálne záväzky po hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť na stretnutí.. Pozvanie je však pocta,“ reagoval vo vyhlásení hovorca USA Hockey.

Američanky počas uplynulého týždňa zdolali favorizovanú Kanadu 2:1 po predĺžení a získali tretie olympijské zlato. Po rovnakom výsledku s tým istým súperom sa radovali aj Američania, ktorých Trump takisto pozval do Bieleho domu. Trump pozval oba úspešné tímy na svoj utorkový prejav o stave Únie v Kapitole ako čestných hostí a navrhol, že po ňom bude nasledovať oslava v Bielom dome.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vonnovej hrozila amputácia, poďakovala lekárovi amerického tímu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 