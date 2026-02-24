|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
24. februára 2026
Americké hokejistky odmietli pozvanie Trumpa do Bieleho domu
Američanky počas uplynulého týždňa zdolali favorizovanú Kanadu 2:1 po predĺžení a získali tretie olympijské zlato.
Americké hokejistky odmietli pozvanie prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu. Olympijské šampiónky zo ZOH 2026 poďakovali Trumpovi a informovali ho o nabitom programe hráčok, ktorý im neumožní prísť do Washingtonu.
„Sme úprimne vďační za pozvanie adresované nášmu ženskému hokejovému tímu a hlboko si ceníme uznanie ich mimoriadneho úspechu. Vzhľadom na termín a vopred naplánované akademické a profesionálne záväzky po hrách sa športovkyne nemôžu zúčastniť na stretnutí.. Pozvanie je však pocta,“ reagoval vo vyhlásení hovorca USA Hockey.
Američanky počas uplynulého týždňa zdolali favorizovanú Kanadu 2:1 po predĺžení a získali tretie olympijské zlato. Po rovnakom výsledku s tým istým súperom sa radovali aj Američania, ktorých Trump takisto pozval do Bieleho domu. Trump pozval oba úspešné tímy na svoj utorkový prejav o stave Únie v Kapitole ako čestných hostí a navrhol, že po ňom bude nasledovať oslava v Bielom dome.
