 24hod.sk    Šport

23. februára 2026

Vonnovej hrozila amputácia, poďakovala lekárovi amerického tímu


Tagy: Lindsey Vonnová

Vonnová uviedla, že trauma z pádu viedla k vzniku kompartmentového syndrómu v jej nohe.



Vonnovej hrozila amputácia, poďakovala lekárovi amerického tímu

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová takmer prišla po páde v zjazde na ZOH 2026 o ľavú nohu. Veteránka na sociálnej sieti Instagram odhalila, že jej zranenia boli oveľa vážnejšie, než bežná zlomenina píšťaly.


Vonnová uviedla, že trauma z pádu viedla k vzniku kompartmentového syndrómu v jej nohe. Ten spočíva v nadmernom zvýšení tlaku vo vnútri svalu, buď v dôsledku krvácania alebo opuchu. Vysoký tlak zastaví prítok krvi a kyslíka do svalov a nervov. Ak sa tlak neuvoľní včas (zvyčajne do 6 hodín), tkanivo začne odumierať a nekróza potom môže viesť k trvalému postihnutiu alebo dokonca k amputácii nohy.

Držiteľka zlata v zjazde a bronzu v super-G zo ZOH 2010 a bronzu v zjazde zo ZOH 2018 ocenila doktora Toma Hacketta, ortopéda, ktorý pracuje s ňou a americkým tímom, za vykonanie fasciotómie. Práve tento zákrok jej zachránil nohu. „Úplne to rozrezal, nechal to dýchať a zachránil ma,“ citovala dvojnásobnú majsterku sveta agentúra DPA. Hackett bol v Cortine pritom iba kvôli nej, keďže išla na ZOH po zranení predného skríženého väzu. „Keby som nebola predtým zranená, Tom by tam nebol a nemohol by mi zachrániť nohu,“ povedala Vonnová, ktorá si pri páde zlomila aj pravý členok. Prezradila tiež, že už ju prepustili z nemocnice.


Tagy: Lindsey Vonnová
