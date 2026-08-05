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 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Americké mestá žiadajú milióny dolárov, ktoré im FIFA sľúbila za usporiadanie MS 2026


Tagy: MS vo futbale 2026

Niekoľko amerických miest požaduje od FIFA financie na futbalovú infraštruktúru a sociálne projekty. Viaceré americké mestá, ktoré hostili zápasy tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta, ...



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fifa_unpaid_wages_92742 676x365 5.8.2026 (SITA.sk) - Niekoľko amerických miest požaduje od FIFA financie na futbalovú infraštruktúru a sociálne projekty.


Viaceré americké mestá, ktoré hostili zápasy tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta, požadujú milióny dolárov, ktoré im mala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sľúbiť. Informoval o tom portál The Athletic.

Podľa štyroch anonymných predstaviteľov výborov hostiteľských miest vedenie FIFA povedalo, že každé z nich dostane milión dolárov na "dedičnú" infraštruktúru a podporu "sociálnych projektov". Títo predstavitelia uviedli, že svoje žiadosti o platby podali po tom, čo šéf FIFA Gianni Infantino ohlásil podobné príspevky pre hostiteľské mestá MS klubov z roku 2025.

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"Podľa štyroch funkcionárov výborov vo všetkých amerických hostiteľských mestách, ktorí si priali zostať v anonymite, vedenie FIFA opakovane uisťovalo, že mestá dostanú milión dolárov na dedičstvo, aj keď o tom organizácia verejne nikdy neinformovala," uviedol web The Athletic.

"Títo štyria predstavitelia dodali, že tento sľub bol vyslovený ústne členmi najvyššieho vedenia FIFA a na stretnutiach zopakovaný, no platby stále neprichádzajú, čo vedie niektoré mestá k žiadosti o aktualizácie od personálu FIFA," doplnil.

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Medzi americké mestá, ktoré boli hostiteľmi na MS organizovaných v USA, Kanade a Mexiku, patria Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston a New York/New Jersey.

Turnaj trval 39 dní a premiérovo sa na ňom predstavilo 48 tímov. Prispel k rekordným príjmom FIFA, ktoré dosiahli údajne až 15 miliárd dolárov za obdobie rokov 2023 až 2026.

Uvedené predstavuje ďalší problém pre Infantina, ktorý čelí kritike od Európskej futbalovej únie (UEFA), niektorých ďalších konfederácií a dokonca aj z prostredia FIFA. Tá viedla k zrušeniu jeho návrhu na otvorenie majstrovstiev sveta súkromným investíciám.


Zdroj: SITA.sk - Americké mestá žiadajú milióny dolárov, ktoré im FIFA sľúbila za usporiadanie MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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