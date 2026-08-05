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05. augusta 2026
Salah už je v Turecku, čoskoro pravdepodobne uzavrie zmluvu s Trabzonsporom
Tagy: Süper Lig
Bývalá hviezda FC Liverpoolu by mala podpísať zmluvu na dva roky s tretím tímom najvyššej tureckej futbalovej súťaže v sezóne 2025/2026. Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah pricestoval do ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Bývalá hviezda FC Liverpoolu by mala podpísať zmluvu na dva roky s tretím tímom najvyššej tureckej futbalovej súťaže v sezóne 2025/2026.
Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah pricestoval do Istanbulu, aby po odchode z anglického FC Liverpool uzavrel svoj prestup do tureckého Trabzonspor. "Salah mode: ON," uviedol turecký klub na sociálnych sieťach spolu s fotografiami 34-ročného Egypťana na palube súkromného lietadla v drese A-tímu.
Klub zo severovýchodu Turecka v utorok oznámil, že začal "rokovania" so Salahom, ktorý po deviatich sezónach a množstve získaných trofejí opustil "The Reds". Hráč pristál v Istanbule v stredu ráno, kde ho vítali stovky nadšených fanúšikov. Počas aktuálneho leta bol Salah spájaný aj s iným tureckým klubom Besiktasom Istanbul.
"Som tu po svojej nočnej zmene a teraz som pripravený stráviť ďalšiu nespavosť pre Mohameda Salaha," povedal fanúšik Abdul Kerim Yervan pre agentúru AFP. Salah by mal v stredu v Istanbule absolvovať lekársku prehliadku a následne odcestovať do Trabzonu.
Krídelník či útočník, ktorý by mal podpísať kontrakt na dve sezóny s opciou na ďalšiu, bude podľa viacerých tureckých médií zarábať 17 miliónov eur ročne. Salah dal za FC Liverpool 257 gólov v 442 vystúpeniach naprieč všetkými súťažami, čím sa stal tretím najlepším strelcom v histórii klubu z Anfieldu.
V Premier League dosiahol 193 presných zásahov a v historickej štatistike je štvrtý za Angličanmi Alanom Shearerom, Harrym Kaneom a Waynom Rooneym. V sezóne 2025/2026 nebol Salah vo svojej najlepšej forme a v lige zaznamenal len sedem gólov.
Zahral si aj na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, na ktorých pomohol Egyptu k postupu do osemfinále prvýkrát od roku 1934. Egypťania v ňom prišli o dvojgólový náskok s Argentínčanmi a napokon im podľahli 2:3. Salah v najcennejšom drese absolvoval zatiaľ 119 duelov a strelil v nich 66 gólov, patrí medzi najúspešnejších afrických hráčov v histórii.
Trabzonspor skončil v ostatnej sezóne tretí a získal miestenku v kvalifikácii o postup do Európskej ligy.
Zdroj: SITA.sk - Salah už je v Turecku, čoskoro pravdepodobne uzavrie zmluvu s Trabzonsporom © SITA Všetky práva vyhradené.
Egyptský futbalový útočník Mohamed Salah pricestoval do Istanbulu, aby po odchode z anglického FC Liverpool uzavrel svoj prestup do tureckého Trabzonspor. "Salah mode: ON," uviedol turecký klub na sociálnych sieťach spolu s fotografiami 34-ročného Egypťana na palube súkromného lietadla v drese A-tímu.
Klub zo severovýchodu Turecka v utorok oznámil, že začal "rokovania" so Salahom, ktorý po deviatich sezónach a množstve získaných trofejí opustil "The Reds". Hráč pristál v Istanbule v stredu ráno, kde ho vítali stovky nadšených fanúšikov. Počas aktuálneho leta bol Salah spájaný aj s iným tureckým klubom Besiktasom Istanbul.
"Som tu po svojej nočnej zmene a teraz som pripravený stráviť ďalšiu nespavosť pre Mohameda Salaha," povedal fanúšik Abdul Kerim Yervan pre agentúru AFP. Salah by mal v stredu v Istanbule absolvovať lekársku prehliadku a následne odcestovať do Trabzonu.
Krídelník či útočník, ktorý by mal podpísať kontrakt na dve sezóny s opciou na ďalšiu, bude podľa viacerých tureckých médií zarábať 17 miliónov eur ročne. Salah dal za FC Liverpool 257 gólov v 442 vystúpeniach naprieč všetkými súťažami, čím sa stal tretím najlepším strelcom v histórii klubu z Anfieldu.
V Premier League dosiahol 193 presných zásahov a v historickej štatistike je štvrtý za Angličanmi Alanom Shearerom, Harrym Kaneom a Waynom Rooneym. V sezóne 2025/2026 nebol Salah vo svojej najlepšej forme a v lige zaznamenal len sedem gólov.
Zahral si aj na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, na ktorých pomohol Egyptu k postupu do osemfinále prvýkrát od roku 1934. Egypťania v ňom prišli o dvojgólový náskok s Argentínčanmi a napokon im podľahli 2:3. Salah v najcennejšom drese absolvoval zatiaľ 119 duelov a strelil v nich 66 gólov, patrí medzi najúspešnejších afrických hráčov v histórii.
Trabzonspor skončil v ostatnej sezóne tretí a získal miestenku v kvalifikácii o postup do Európskej ligy.
Zdroj: SITA.sk - Salah už je v Turecku, čoskoro pravdepodobne uzavrie zmluvu s Trabzonsporom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Süper Lig
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