Americké ministerstvo zahraničia uvalilo sankcie na dvoch vysokopostavených ľudí bieloruských silových zložiek

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo zahraničných vecí uvalilo sankcie na dvoch vysokopostavených predstaviteľov Bieloruska „pre ich zapojenie sa do hrubého porušovania ľudských práv, konkrétne svojvoľného zadržiavania pokojných demonštrantov". Oznámil to v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken Sankcie ohlásil na druhé výročie sfalšovaných bieloruských volieb, v ktorých sa za víťaza vyhlásil dlhoročný bieloruský prezident Alexander Lukašenko . Informuje o tom portál cnn.com.Terčom nových sankcií je námestník bieloruského ministra vnútra Mikalaj Karpjankou a veliteľ špeciálnych policajných síl v Minsku Dzmitrij Balaba, ktorí „zohrali dôležitú rolu v represiách spojených so sfalšovanými prezidentskými voľbami z 9. augusta 2020," uviedol šéf americkej diplomacie.