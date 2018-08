Americké noviny odkazujú Trumpovi: Nie sme nepriatelia ľudu

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. augusta (TASR) - Viac ako 350 amerických novín zverejnilo vo štvrtok úvodníky, v ktorých vyjadrili nesúhlas s útokmi prezidenta Donalda Trumpa na slobodu tlače. Reagovali tak na iniciatívu denníka Boston Globe vyzývajúceho na celoštátnu kampaň, informovala agentúra DPA.Trump často označuje články, ktoré ho kritizujú, zaa médiá označuje za nepriateľov ľudu.Denník New York Times napísal v úvodníku, že. Rovnako nebezpečné je podľa amerického denníka nazývať novinárov nepriateľmi ľudu.Niektoré úvodníky zdôrazňovali, že slobodná a nezávislá tlač je najlepšou obranou proti tyranii.uviedli noviny Des Moines Register v štáte Iowa.Trump vo štvrtok po zverejnení úvodníkov neustúpil a kritizoval médiá na sociálnej sieti Twitter.napísal.Poukázal na to, že médiá si môžu písať alebo hovoriť, o čom chcú, ale veľa z toho sú podľa neho falošné správy presadzujúce politickú agendu alebo je to obyčajná snaha ubližovať ľuďom.napísal na Twitteri.