Euro sa zotavuje, jeho kurz vzrástol nad 1,14 USD/EUR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 16. augusta (TASR) - Spoločná európska mena zastavila pokles z predchádzajúcich dní, jej kurz sa zotavil a popoludní sa dostal tesne nad hranicu 1,14 USD/EUR. V stredu (15.8.) padol kurz eura až na 1,1301 USD/EUR, čo bolo najmenej od júna 2017.Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1370 (v stredu: 1,1321) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8795 (0,8833) eura.Posilňovanie dolára, ktoré dostávalo euro pod tlak, sa zastavilo, uviedli experti. Dolár bol v uplynulých dňoch žiadaný ako bezpečný prístav pre investície. Dôvodmi boli menová kríza v Turecku a obavy z obchodnej vojny.Medzičasom prišlo na trhu k uvoľneniu, ku ktorému prispela napríklad správa, že USA a Čína obnovia obchodné rokovania, čo podporilo nádeje, že sa vyhnú obchodnej vojne. Čínska delegácia by mala koncom augusta pricestovať do Spojených štátov a diskutovať o obchodnom spore medzi oboma krajinami.Zastavil sa aj prepad tureckej líry, ktorá sa už tretí deň zotavuje z prudkého oslabenia z konca minulého týždňa a z pondelka (13.8.). Turecký minister financií Berat Albayrak vo štvrtok popoludní vyhlásil, že krajina nezavedie kapitálové kontroly. Kurz líry na to nijako výrazne nezareagoval. Na začiatku tohto týždňa jej kurz na krátky čas oslabil až na 8,11 TRY/EUR. Vo štvrtok popoludní sa nachádzal na úrovni 6,55 TRY/EUR.