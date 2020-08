Americké operácie TikToku by mohol kúpiť aj Twitter. Otázne však je, či má dostatok financií

Twitter je pod menšou regulačnou kontrolou

Microsoft by chcel kúpiť TikTok aj mimo USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2020 - Spoločnosť Twitter sa údajne obrátila na čínsku firmu ByteDance a vyjadrila záujem o kúpu amerických operácií jej aplikácie TikTok. Informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na ďalšie medializované správy.Či si Twitter môže kúpu TikToku dovoliť a či by stihol uzavrieť zmluvu predtým, ako začne platiť zákaz od amerického prezidenta, zostáva neznáme, uvádza denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na anonymné zdroje.Hodnota amerických operácií TikToku nie je známa, ale podľa odhadov predstavuje desiatky miliárd dolárov. Trhová kapitalizácia Twitteru je okolo 29 miliárd dolárov (v prepočte 24,5 miliárd eur).Hlavný kandidát na kupcu TikToku v USA, spoločnosť Microsoft, má viac ako 1,6 bilióna dolárov (1,3 bilióna eur). Podľa odborníkov by však možná dohoda s Twitterom čelila menšej regulačnej kontrole ako s Microsoftom.Hovorca Twitteru odmietol možnú zmluvu komentovať. TikTok zase bezprostredne na otázky BBC nereagoval.TikTok a jeho možné prevzatie v USA je v ostatných týždňoch horúcou témou. Koncom minulého týždňa americký prezident Donald Trump nariadil firmám, aby do 45 dní prestali obchodovať s TikTokom. Dôvodom sú obavy o národnú bezpečnosť a zber informácií o používateľoch pre Peking.Podobnému zákazu čelí aj komunikačná aplikácia WeChat, ktorú vlastní čínska firma Tencent. Zástupcovia videoaplikácie TikTok pohrozili, že proti novému zákazu podniknú právne kroky.Microsoft o kúpe amerických operácií TikToku už rokuje, pričom dohodu musí dokončiť do 15. septembra - termínu, ktorý stanovil Trump. Prezident Spojených štátov sa minulý týždeň vyjadril, že úsilie Microsoftu podporí, ak by vláda z výťažku z predaja dostala značný podiel. Microsoft chce napredovať s rokovaniami o kúpe operácií TikToku aj v Kanade, Austrálii a na Novom Zélande.