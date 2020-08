Horúce augustové noci prajú pozorovaniu Perzeíd. Kedy ich uvidíte najviac?

Len prachové častice

Pozorovať možno aj okolité planéty

10.8.2020 - Podmienky na pozorovanie Perzeíd večer a v prvej polovici noci budú počas ich maximálnej frekvencie veľmi dobré.Ako pre agentúru SITA vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV ) , mesiac vyjde po polnoci, takže ani jeho svit nebude v prvej časti noci rušiť pozorovanie. Najviac padajúcich meteoritov bude možné pozorovať v noci z 12. na 13. augusta.Roj je podľa stránky astronomického ústavu činný od poslednej dekády júla do polovice augusta. Každoročne je pozorovaný s približne rovnakou maximálnou frekvenciou, a to 45 meteorov za hodinu.Svoreň objasnil, že Perzeidy sú vlastne prachovými časticami, ktoré unikajú z periodickej kométy 109P/Swift-Tuttle s obežnou dobou 133 rokov. Keď je kométa blízko k Slnku, vtedy ľady, z ktorých je zložené jadro kométy, sublimujú, teda menia sa z pevnej priamo na plynnú fázu a strhávajú so sebou aj prachové častice.„Tie sa postupne rozptýlia pozdĺž celej dráhy kométy. Preto ich môžeme pozorovať každoročne, keď Zem prechádza blízko kometárnej dráhy,“ objasnil.Pri pozorovaní Perzeíd je podľa astronóma dôležité zvoliť si miesto vzdialené od osvetlených ulíc a domov. Umelé osvetlenie znemožní zachytiť slabšie meteory a celkový zážitok môže byť následne rozpačitý. Práve preto je ideálne miesto niekde v horách či na lúke s výhľadom na celý horizont. Dodáva, že meteor je krátky úkaz s trvaním do niekoľkých sekúnd.Svoreň priblížil, že v týchto augustových dňoch sú veľmi dobre viditeľné niektoré planéty. Napríklad Venuša na rannej oblohe v auguste vychádza štyri hodiny pred východom Slnka a Mars v auguste vychádza okolo 22:00 a je viditeľný do rána. Planéty Jupiter a Saturn je možné pozorovať od večera takmer celú noc a zapadajú približne dve hodiny pred svitaním.