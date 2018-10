Americké plavidlá budú naďalej hliadkovať v Juhočínskom mori

Na archívnej snímke ropný vrt v Juhočínskom mori. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 29. októbra (TASR) - Veliteľ operácií amerických námorných síl admirál John Richardson v pondelok oznámil, že námorníctvo USA bude aj naďalej hliadkovať v spornej oblasti Juhočínskeho mora. Informáciu priniesla agentúra AP.Začiatkom októbra čínsky torpédoborec preplával nebezpečne blízko americkej vojnovej lode, ktorá bola súčasťou operácie Freedom of Navigation. Spojené štáty trvajú na tom, že ich lode majú právo zdržiavať sa v danej oblasti, pretože ide o medzinárodné vody.Čína si robí nároky na takmer celé Juhočínske more, ktoré je významnou lodnou cestou a nachádzajú sa tam podľa všetkého bohaté náleziská nerastov. Medzinárodný súd vlani na podnet Filipín odmietol čínske nároky v tejto oblasti, ale Peking jeho rozhodnutie neuznal.Richardson na tlačovej konferencii v Manile ďalej povedal, že americké hliadky vyjadrujú postoj USA voči nelegitímnym nárokom v oblasti námorníctva.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa na ďalšej tlačovej besede vyjadril, že Čína a krajiny východnej Ázie by sa mali vo svojich sporoch o Juhočínske more brániť proti cudzím zásahom.