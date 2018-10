Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Ceny starších bytov v Bratislave v 3. štvrťroku 2018 stúpli. Jednotková cena takéhoto bytu v priemere vzrástla na 2425 eur za štvorcový meter (m2) s DPH a dosiahla medziročný nárast 8,2 %. Stalo sa to v súlade s rastom cien novostavieb, ktorý spôsobuje pokles ponuky na trhu. Vyplýva to z výpočtov spoločnosti Bencont Investments.Najvyššia cena starších bytov bola v mestskej časti Staré Mesto (okres Bratislava I), a to 2973 eur/m2.konštatuje spoločnosť. Najlacnejšie byty sa nachádzajú v okrese Bratislava IV, a to za 2250 eur/m2.Z hľadiska priemernej rozlohy analytici na sekundárnom trhu s bytmi zaznamenali nárast na 68,53 m2. Od konca roka 2017 tak rozloha vzrástla o vyše 5 m2.upozorňuje spoločnosť.V súčasnosti chýba ponuka menších bytov na trhu s novostavbami a na trhu so staršími bytmi. To v blízkej budúcnosti môže vyvolať zvýšený rast cien menších bytov, doplnila.Priemerná cena prenájmu v Bratislave dosiahla v 3. štvrťroku 800 eur na mesiac vrátane energií. Priemerná cena prenájmov na m2 vrátane energií bola 12,41 eura, čo medziročne predstavovalo nárast o 11 %. Nárast ceny prenájmov bol spôsobený všeobecným rastom cien nehnuteľností, no do istej miery aj tým, že sa v ponuke bytov na prenájom objavuje stále viac bytov s vekom približne do 10 rokov, uzatvára Bencont Investments.