Americké sily zostanú podľa hovorcu v Iraku, pokiaľ tam budú potrebné

Abú Zabí 19. augusta (TASR) - Americké sily ostanú v Iraku tak dlho, ako to bude potrebné, aby pomohli stabilizovať regióny predtým ovládané džihádistami zo skupiny Islamský štát (IS). Uviedol to v nedeľu hovorca Spojenými štátmi vedenej medzinárodnej koalície bojujúcej proti týmto militantom, informovala agentúra Reuters.povedal plukovník Sean Ryan na tlačovej konferencii v Abú Zabí.Počet amerických vojakov v Iraku by sa však mohol znížiť v závislosti od toho, kedy budú v krajine nasadené jednotky NATO, aby pomáhali s výcvikom irackej armády, uviedol Ryan. Dodal, že v súčasnosti je umiestnených v Iraku približne 5200 vojakov USA.Ministri obrany členských štátov NATO sa vo februári dohodli na väčšej výcvikovej a poradnej misii v Iraku po tom, ako Spojené štáty alianciu vyzvali, aby prispela k stabilizácii tejto krajiny po troch rokoch vojny proti IS.Irak oficiálne oznámil víťazstvo nad militantmi IS v decembri minulého roka, päť mesiacov po opätovnom dobytí ich bašty, mesta Mósul na severe krajiny.Spojené štáty majú tiež asi 2000 vojakov v Sýrii, kde podporujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) pri boji proti džihádistom z IS v menších lokalitách, ktoré majú stále pod kontrolou pri hranici s Irakom.Ryan novinárom povedal, že sa zintenzívňuje spolupráca medzi SDF a Irackými bezpečnostnými silami (ISF), ktoré boli doposiaľ obvykle v spojení s medzinárodnou koalíciou, no teraz začali komunikovať aj medzi sebou.Iracká armáda vykonala od vlaňajška viacero vzdušných úderov proti IS v Sýrii, z nich posledné len pred niekoľkými dňami, a to so súhlasom sýrskeho prezidenta Bašára Asada i koalície vedenej Spojenými štátmi.Operácie SDF zamerané na elimináciu militantov na sýrskej strane hranice spomaľujú stovky výbušných zariadení, ktoré IS nastražil, doplnil Ryan.