Rača chce rodičom finančne prispievať na súkromnú škôlku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Nová materská škola na Novohorskej v bratislavskej Rači sa v plánovanom termíne neotvorí. Viacerí rodičia preto budú nútení riešiť túto situáciu prostredníctvom súkromnej škôlky, ktorá si však vyžaduje vyššie náklady.Preto chce račianska samospráva týmto rodičom finančne pomôcť. Zámer však musia ešte v septembri schváliť miestni poslanci. TASR o tom informovala hovorkyňa račianskeho starostu Eva Miklánková.Rekonštrukcia schátranej budovy na rohu Novohorskej a Sadmelijskej ulice a jej kompletná prerábka na materskú školu mala byť pôvodne ukončená ku koncu októbra 2018, pričom škôlka mala začať svoju prevádzku ku koncu roka 2018. Situácia sa podľa mestskej časti skomplikovala z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti stavebnej firmy.uviedla Miklánková.Rača chce teraz pomôcť rodičom, ktorí s takýmto scenárom nepočítali, a finančne im prispievať na súkromnú škôlku. Mestská časť plánuje na jedno dieťa prispieť formou nenávratného príspevku sumou vo výške 80 eur na dieťa na mesiac, a to v celom období od 1. októbra až do termínu uvedenia novej Materskej školy Novohorská do prevádzky.Príspevok dostanú rodičia pod podmienkou, ak bol vyjadrený predbežný záujem o Materskú školu Novohorská 1 v období od 23. apríla do 8. augusta 2018 a doručený niektorej z račianskych materských škôl, prípadne na račiansky školský úrad.Podmienkou je aj trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa v Rači a že k 15. septembru ich dieťa dovŕši vek tri roky a ešte nedosiahlo školský vek. Potrebné je aj písomné potvrdenie súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení.podotkla Miklánková.Po jeho schválení bude pre rodičov k dispozícii tlačivo na vyplnenie, a to buď k stiahnutiu na webovej stránke Rače, alebo vytlačené na prvom kontakte na račianskom miestnom úrade na Kubačovej ulici.