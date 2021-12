Americké štáty zasiahli tornáda a silné búrky, vyžiadali si mŕtvych aj zranených (foto)

Továreň zrovnaná so zemou

Letecky previezli ľudí do nemocnice

Tornádo v Arkansase

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Americký Stredozápad a štáty na juhu zasiahli tornáda a drsné počasie, pričom si vyžiadali mŕtvych aj zranených.Búrkový systém spôsobil značné škody na továrni na výrobu sviečok v Kentucky, zariadení spoločnosti Amazon v Illinois, opatrovateľskom domove v Arkansase a iných domoch a budovách v spomenutých aj ďalších štátoch.Vyčíňanie počasia si v továrni v Mayfielde v Kentucky pravdepodobne vyžiadalo mnoho mŕtvych.„Keď ju zasiahlo tornádo, bolo tam zhruba 110 ľudí. Veríme, že počet úmrtí z tejto udalosti presiahne 50 Kentučanov a pravdepodobne dosiahne 70 až 100,“ vyjadril sa v sobotu ráno kentucký guvernér Andy Beshear. Predstaviteľka štátnej polície Sarah Burgess uviedla, že továreň je v podstate zrovnaná so zemou.Najmenej jedna osoba zomrela v distribučnom centre Amazonu v Edwardsville v Illinois, povedal náčelník polície Mike Fillback a dodal, že dvoch ľudí letecky previezli do nemocníc. Vietor strhol strechu z budovy a spadla tiež stena o dĺžke futbalového ihriska.Nie je jasné, či škody spôsobili búrky alebo tornádo, ale americká Národná meteorologická služba (NWS) v St. Louis hlásila v čase kolapsu radarom potvrdené tornáda pri Edwardsville.Mŕtveho si vyžiadalo aj tornádo, ktoré v piatok v noci zasiahlo opatrovateľský domov Monette Manor v Arkansase, kde po zrútení budovy uviazlo 20 ľudí, uviedol sudca okresu Craighead Marvin Day. Päť ľudí podľa neho utrpelo vážne zranenia a niekoľko ďalších ľahšie.Jedna osoba zomrela a dve utrpeli zranenia pri kolapsoch budov pri mestách Defiance a New Melle v Missouri. V Tennessee potvrdili tri úmrtia súvisiace s počasím.