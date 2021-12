Zamestnávatelia ponúkajú v tomto roku viac vianočných brigád, hľadajú kuriérov či pracovníkov na dokladanie tovaru

vianočné

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ponúk naje oproti vlaňajšku výrazne viac. Ide najmä o prácu na dohodu v obchodoch predávajúcich esenciálny sortiment či v kuriérskych službách. V tlačovej správe to uviedla personálna agentúra Grafton Slovakia.Intenzívny nápor v súčasnosti zažívajú najmä obchody ponúkajúce tzv. esenciálny sortiment, no tiež eshopy a ich výdajne, ako aj logistika a e-commerce. Práve tieto prevádzky tak aktuálne zvyšujú svoju kapacitu zamestnancov, aby vykryli zvýšený dopyt pred Vianocami zo strany zákazníkov.„Pociťujeme nárast ponúk obchodných reťazcov na brigádnikov v predajniach a skladoch, napríklad na dokladanie tovaru do regálov, blokovanie v pokladni, upratovanie, ale tiež v oblasti výroby tovarov a ich doručovania, po ktorých je a bude zvýšený dopyt," uviedla manažérka pobočiek Prešov a Košice personálnej agentúry Grafton Anna Ričányová.V posledných rokoch zaznamenáva Grafton zvýšený dopyt po brigádnikoch na pracovnom trhu už od septembra, pričom záujem kulminuje v týchto dňoch a pokračuje až do konca roka. Počet pracovných ponúk na dohodu je však v porovnaní s minulým rokom výrazne vyšší, a to vo všetkých regiónoch Slovenska.„Časť dopytu môžu vyplniť pracovníci gastra a iných zatvorených prevádzok, časť evidovaní nezamestnaní a dôchodcovia. Šikovní ľudia sa uplatnia najmä ako predavači a dokladači tovaru, ako výpomoc v sklade, podpora e-shopov, prípadne aj ako pomocné sily vo výrobnom aj nevýrobnom sektore,“ povedala Ričányová.Brigádnici si zarobia približne toľko ako minulý rok. V Bratislavskom kraji si brigádnik v závislosti od pracovnej oblasti zarobí 5,50 eura až 7,50 eura za hodinu, v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji 4,50 eura až 6,50 eura a 4 eurá až 5 eur v Prešovskom a Košickom kraji.Personálna agentúra Grafton Slovakia vznikla v roku 2004 a v súčasnosti pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Klientom a uchádzačom o prácu ponúka portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení.