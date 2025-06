Americké útoky na Irán jeho jadrový program zbrzdili len o niekoľko mesiacov, tvrdia médiá

25.6.2025 (SITA.sk) - Podľa predbežnej tajnej správy spravodajských služieb USA americké útoky na Irán spomalili jadrový program Teheránu len o niekoľko mesiacov a nezničili ho, ako tvrdí prezident Donald Trump. Americké médiá v utorok citovali osoby oboznámené so zisteniami Obrannej spravodajskej služby USA, ktoré uviedli, že víkendové útoky úplne nezlikvidovali iránske centrifúgy ani zásoby obohateného uránu.Tieto správy rozhnevali Trumpa, ktorý vyhlásil, že médiá ako CNN a The New York Times sa snažia vojenský útok „znevážiť“. „JADROVÉ LOKALITY V IRÁNE SÚ ÚPLNE ZNIČENÉ!“ napísal Trump veľkými písmenami na svojej platforme Truth Social.Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steven Witkoff pre televíziu Fox News zopakoval verziu Bieleho domu. „Správy, ktoré v niektorých ohľadoch naznačujú, že sme cieľ nedosiahli, sú úplne absurdné,“ povedal a dodal, že jadrové zariadenia v Natanze, Isfaháne a Forde boli „zničené“. Šéf Zboru náčelníkov štábov americkej armády generál Dan Caine zvolil opatrnejší tón a povedal, že útoky spôsobili iránskym zariadeniam „mimoriadne vážne škody“.