Vodný park Bešeňová má za sebou 10-miliónovú investíciu, inšpirovali sa tureckými Pamukkale

24.6.2025 (SITA.sk) - Vodný park v Bešeňovej neďaleko Ružomberka má za sebou investíciu v celkovej hodnote viac ako desať miliónov eur. Inšpirovaní tureckými Pamukkale tam zo starej budovy urobili technicky originálne dielo. Pôvodne dvojposchodový ubytovací objekt prestavali na komplex, v ktorom majú apartmány na terase vlastné termálne jazierko.Liptov sa tak môže pochváliť unikátom. Informoval o tom hovorca Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda , podľa ktorého trvala realizácia projektu trinásť mesiacov. Pamukkale je svetoznámy prírodný úkaz z Turecka, kde z jazierok v bielych travertínových kaskádach vytekajú minerálne pramene ukryté v skalách. Nápad do finálnej podoby spracovali pre Bešeňovú architekti.„Chceli sme vytvoriť niečo výnimočné, dopriať hosťom unikátny zážitok, a to sa aj podarilo,“ poznamenal predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj , ktorý s nápadom prišiel. Vlastné jazierko má na terase podľa jeho slov každý z apartmánov na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Vo vodnom parku pracovali na realizácii projektu za jeho plnej prevádzky.„Okrem samotnej rekonštrukcie objektu sme museli inštalovať stovky metrov prívodných a odvodných potrubí k jednotlivým termálnym vaniam. Zaujímavosťou je, že tieto potrubia sú vedené vo fasáde objektu tak, aby boli v prípade potreby prístupné. Tak ako bazén bloku Pamukkale, tak aj privátne vane sú „prietočné“, teda voda sa neustále obmieňa,“ priblížil riaditeľ vodných parkov TMR Róbert Šmitala. V rámci projektu využívajú aj najmodernejší systém čistenia a dezinfekcie vody.„Pretekajúca voda dáva jazierkam aj prirodzené železité sfarbenie, typické pre termálnu vodu z Bešeňovej. Navyše, z vypúšťanej vody chceme v budúcnosti využívať aj to zostatkové teplo a pomocou tepelných čerpadiel ho využiť pre potreby areálu,“ avizoval ďalej Šmitala.Geotermálna voda bude v novom ubytovacom komplexe nielen na kúpanie. Voda z vrtu s teplotou 60 stupňov Celzia prejde najprv cez tepelné výmenníky, kde odovzdá teplo, ktoré sa následne využije na vyhrievanie bazénov, teplej úžitkovej vody a interiérových priestorov.Až následne sa voda namieša na požadovanú teplotu 34 až 40 stupňov Celzia, upraví a pomocou čerpadiel bude distribuovaná do bazéna a termálnych vaní. Stavba je vybavená fotovoltaickou elektrárňou osadenou na streche, všetky svetelné zdroje v objekte sú z kategórie spotrebičov s nízkou spotrebou elektrickej energie.Podľa investora ide o maximálne využitie obnoviteľných zdrojov energie a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie. V areáli vodného parku pribudne spolu 29 štúdií a apartmánov, ktoré budú súčasťou tamojšieho hotela. Podľa Galajdu budú pre verejnosť prístupné od polovice júla.