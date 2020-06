Americkej ekonomike hrozí pre pandémiu Covid-19 rekordný prepad o viac ako 30 percent

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Americkej ekonomike hrozí prepad, akému naposledy čelila pred vyše sedemdesiatimi rokmi. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila v pondelok Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE).Recesia vyvolaná opatreniami proti šíreniu koronavírusu pravdepodobne spôsobí, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2020 zmenší o 5,9 %, varujú ekonómovia.To by bol najhorší výsledok od roku 1946, kedy sa americká ekonomika prepadla o 11,6 %.Po medziročnom poklese ekonomiky o 5 % v prvom kvartáli bude podľa panelu expertov NABE počas apríla až júna nasledovať rekordný prepad až o 33,5 %.V druhej polovici roka by sa americké hospodárstvo malo vrátiť na cestu silnej expanzie.Očakávaný rast o 9,1 % v treťom a 6,8 % v poslednom kvartáli roka však nebude postačovať na vyrovnanie strát z prvého polroka, varujú ekonómovia.