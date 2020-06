Predčasný starobný dôchodok bude pre plus 5,5 eura menej dostupný

Sociálna poisťovňa zamietne desiatky žiadostí

Životné minimum sa zvýši o 2,2 percenta

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predčasný starobný dôchodok má byť od začiatku júla tohto roka menej dostupný. Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, sa má totiž od začiatku júla tohto roka zvýšiť o 5,50 eura na 257,80 eura.Stane sa tak vzhľadom na to, že od budúceho mesiaca má suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu vzrásť zo súčasných 210,20 eura na 214,83 eura. Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že zvýšenie sumy minimálnej predčasnej starobnej penzie v tomto roku negatívne ovplyvní približne 200 žiadateľov o predčasný dôchodok. Ich predčasná penzia bude pod hranicou novej minimálnej sumy, a preto Sociálna poisťovňa ich žiadosť o minimálny dôchodok zamietne.Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok totiž je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.Ak si poistenec sporil v druhom pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z prvého piliera a predčasného starobného dôchodku z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok aktuálnej výšky životného minima.Medzi ďalšie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok patrí získanie najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia s tým, že do dovŕšenia dôchodkového veku môžu žiadateľovi chýbať najviac dva roky.Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma plného starobného dôchodku znižuje o 0,5 %. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. Ďalšou podmienkou je, aby predčasný starobný dôchodca nebol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.Životné minimum na dospelú osobu sa má od 1. júla tohto roka zvýšiť o 2,2 %, teda o 4,63 eura na 214,83 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré rezort predložil do pripomienkového konania.Okrem hodnoty životného minima na dospelú osobu má od začiatku júla tohto roka vzrásť aj suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe, a to o 3,23 eura na 149,87 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa má suma životného minima stúpnuť o 2,12 eura na 98,08 eura.