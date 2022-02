Americkí vedci informovali o možnej úspešnej liečbe HIV u ženy

Američanka nakazená vírusom HIV si po transplantácii kmeňových buniek vytvorila odolnosť voči tomuto vírusu. Podľa vedcov môže ísť o prvú ženu a celkovo tretiu osobu, ktorá sa z HIV vyliečila. TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od stanice BBC a denníka The New York Times.





Žene nákazu vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) potvrdili v roku 2013. V marci 2017 jej diagnostikovali leukémiu a v auguste toho istého roka jej v rámci liečby tohto ochorenia podali pupočníkovú krv od darcu. Tá obsahovala génovú mutáciu, ktorá vírusu HIV znemožňovala vniknúť do buniek, píše The New York Times. Žene takisto transplantovali kmeňové bunky od jej príbuzného.Táto žena sa 37 mesiacov po transplantácii rozhodla nepokračovať vo vysoko aktívnej antiretrovírusovej liečbe (HAART), ktorá sa používa u pacientov s HIV. Výsledky jej krvných testov v súčasnosti po viac ako 14 mesiacoch od ukončenia tejto liečby stopy vírusu HIV neobsahujú. Žena podľa všetkého nemá ani rozoznateľné protilátky proti tomuto vírusu.Vedci sú presvedčení, že imunitný systém príjemcu si v takomto prípade dokáže vytvoriť odolnosť voči HIV, píše BBC. Výsledky štúdie však ešte neboli zverejnené v recenzovanom odbornom časopise.Experti o prípade tejto ženy informovali počas zdravotníckej konferencie v americkom meste Denver v utorok 15. februára. Išlo o súčasť rozsiahlejšej americkej štúdie ľudí s HIV, ktorí podstúpili tento typ krvnej transplantácie v rámci liečby rakoviny a vážnych ochorení.Ide o prvý známy prípad, keď bola takáto metóda použitá ako účinná liečba HIV. Doteraz boli známe dva prípady mužov, ktorí sa z vírusu HIV vyliečili, pripomína The New York Times. V oboch prípadoch mužom transplantovali kmeňové bunky z kostnej drene, ktoré obsahovali mutáciu zabraňujúcu infekcii HIV.Odborníci však tvrdia, že metóda s využitím pupočníkovej krvi je príliš riskantná na to, aby sa mohla používať u väčšiny ľudí s vírusom HIV.Vírus HIV u postihnutých osôb spôsobuje chorobu syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). Takmer 38 miliónov ľudí na celom svete žije s vírusom HIV a približne 73 percent z nich podstupuje liečbu, píše The New York Times.