Kultúra bude čoskoro fungovať bez obmedzení, zrušia sa kapacitné obmedzenia a zelenú dostanú aj nezaočkovaní

16.2.2022 - Kultúra by mohla podľa ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽaNO) onedlho fungovať tak ako predtým. Uviedla to vo svojom videostanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová.Ako Milanová vo videu vysvetlila, po rokovaniach s odborníkmi by sa malo prijať uvoľňovanie súčasných opatrení v dvoch fázach. Spolu so zástupcom kultúrnej obce sa plánuje vo štvrtok (17. februára) zúčastniť na okrúhlom stole s konzíliom.„Opatrenia pre kultúru by sa mali uvoľniť od pondelka 28. februára. Výrazne zvýšime kapacitu podujatí a zároveň umožníme vstup aj ľuďom bez očkovania či testu. Od pondelka 28. marca by mali byť kapacitné obmedzenia kultúrnych podujatí úplne zrušené,“ priblížila Milanová. Verí, že všetko pôjde podľa navrhovaného plánu.V prvej fáze uvoľnenia, ktorá bude trvať od 28. februára do 28. marca, bude pre nízko a stredne rizikové hromadné podujatia, kde sa nosí respirátor, je fixné sedenie či státie a konzumácia je na fixnom mieste, bude základ 500 divákov alebo maximálne 50 percent kapacity. Ide napríklad o divadlo, kino či kultúrne podujatia.V prípade plesov, diskoték, hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, ktoré sú chápané ako vysoko rizikové hromadné podujatia, bude základ maximálne 50 osôb. Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice budú fungovať v režime základ.V druhej fáze uvoľnenia, ktorá začne od 28. marca, sa zrušia kapacitné obmedzenia a obmedzenia prevádzkových hodín.