Americkí vojaci ukončia bojovú misiu v Iraku, Biden sa vyjadril aj ku konečnému dátumu

Medzinárodné vzťahy sa komplikujú

Odchod podľa harmonogramu

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty ukončia bojovú misiu v Iraku do konca roka. Uviedol to v pondelok americký prezident Joe Biden . Oznámenie podľa agentúry AP odráža viac realitu v teréne než zásadný politický posun.Bidenova administratíva už skôr rozhodla, že do konca augusta po takmer 20 rokoch stiahne všetkých vojakov z Afganistanu. Americké ozbrojené sily roky zohrávali podpornú úlohu v Iraku a susednej Sýrii, kde má pôvod extrémistická organizácia Islamský štát.Bojovníci z militantnej organizácie v roku 2014 prenikli do Iraku a získali kontrolu nad veľkými časťami územia. To v danom roku viedlo USA k opätovnému vyslaniu jednotiek do Iraku. Biden, ktorý sa v Oválnej pracovni Bieleho domu stretol s irackým premiérom Mustafom al-Kadhímím, ubezpečoval, že USA sú odhodlané zotrvať v partnerstve s Irakom.Vzťahy medzi oboma krajinami však čoraz viac komplikujú iracké militantné skupiny podporované Iránom. Milície žiadajú okamžitý odchod všetkých amerických vojakov a pravidelne útočia na základne, kde sú rozmiestnení.Americká armáda bude naďalej podporovať Irak v boji proti Islamskému štátu, uviedol ďalej Biden. Podľa spoločného vyhlásenia oboch strán sa bude spolupráca zameriavať na výcvik, poradenstvo a výmenu spravodajských informácií.Plán stiahnuť zostávajúce bojové sily oznámili USA a Irak v apríli. Obe strany v tom čase uviedli, že prechodné obdobie umožní odchod podľa harmonogramu, ktorý určia neskôr. V Iraku je v súčasnosti asi 2500 amerických vojakov. Zredukovať ich počet z pôvodných tritisíc nariadil v závere minulého roka bývalý prezident Donald Trump