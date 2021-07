Zaočkovaných sa nemá kto zastať, Korčok reaguje na nezmyselné protesty pred parlamentom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku vznikla bizarná situácia v tom, že sa nemá kto zastať tých, ktorí sú zaočkovaní proti COVID-19. V súvislosti s protestami pred parlamentom to konštatoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).Pri príležitosti schválenia očkovacieho zákona šéf slovenskej diplomacie sa vo svojom profile na sociálnej sieti zároveň poďakoval tým, ktorí sa v prípade očkovania rozhodujú na základe faktov, a nie bludov. Minister pripomenul protesty, ktoré schváleniu zákona predchádzali. Demokracia je však podľa neho aj to, že protestujúcich za názor nikto "nezavrel ani nestĺkol".„Horšie je, že tam zaznievali neuveriteľné nezmysly o dôsledkoch očkovania. Nedávno som to nazval tmárstvom z minulých storočí, ktoré na Slovensku zjavne pôsobí na veľkú časť spoločnosti,“ uviedol minister. Výsledkom podľa neho je, že Slovensko má problém v miere zaočkovanosti, ktorá rozhoduje o tom, ako sa tu bude žiť v najbližšej dobe a ako sa podarí oživiť ekonomiku.„Mobilizácia antivaxerov zo strany extrémistov a parlamentnej opozície nesmie prehlušiť fakt, že viac ako 40 percent občanov Slovenska sa správa zodpovedne k sebe aj k iným,“ zdôraznil Korčok.