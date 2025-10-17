Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

17. októbra 2025

Americký akciový trh klesol pre obavy o regionálne banky


Tagy: americký akciový trh ázijské akciové trhy európske akciové trhy

Akcie na Wall Street vo štvrtok klesli pre obavy, že problémy so súkromnými úvermi by mohli zaťažiť regionálne banky v USA. „Objavujú sa určité obavy týkajúce sa úverov,“ povedal Angelo Kourkafas ...



Zdieľať
gettyimages 1356853362 676x455 17.10.2025 (SITA.sk) - Akcie na Wall Street vo štvrtok klesli pre obavy, že problémy so súkromnými úvermi by mohli zaťažiť regionálne banky v USA. „Objavujú sa určité obavy týkajúce sa úverov,“ povedal Angelo Kourkafas zo spoločnosti Edward Jones o poklese amerických akcií. „Investori zaujímajú opatrný prístup," dodal.

Akcie spoločnosti Zions Bancorp so sídlom v Salt Lake City klesli o 13,1 percenta. Zlacneli aj akcie ďalších stredne veľkých a regionálnych bánk. M&T Bank, Comerica a Fifth Third Bancorp stratili štyri až sedem percent.

Priemyselný Dow Jones si odpísal 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 45 952,24 bodu. Index S&P 500 si pohoršil o 0,6 percenta na 6 629,07 bodu a technologický Nasdaq klesol o 0,5 percenta na 22 562,54 bodu.

Burzy v Európe si vo štvrtok prilepšili po tom, ako francúzsky premiér Sébastien Lecornu prežil hlasovanie o dôvere. Parížsky index CAC 40 stúpol o 1,4 percenta na 8 188,59 bodu, frankfurtský DAX vzrástol o 0,4 percenta na 24 272,19 bodu a londýnsky FTSE 100 sa posilnil o 0,1 percenta na 9 436,09 bodu.

Ázijské akcie v piatok kopírovali štvrtkový vývoj na Wall Street a zamierili nadol. Hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 1,4 percenta na 47 582,15 bodu, hongkonský Hang Seng sa oslabil o 2,5 percenta na 25 247,10 bodu a index čínskej burzy Shanghai Composite stratil 2 percentá a uzavrel na hodnote 3 839,76 bodu.


Zdroj: SITA.sk - Americký akciový trh klesol pre obavy o regionálne banky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký akciový trh ázijské akciové trhy európske akciové trhy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Firemná Henkel škôlka už 10 rokov pomáha rodičom zladiť prácu a rodinu
<< predchádzajúci článok
Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 