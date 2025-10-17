|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. októbra 2025
Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou
Tagy: Generálny prokurátor SR konsolidácia Konsolidačný balíček Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária Ústava SR
Generálny prokurátor Maroš Žilinka s poukazom na jeho oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrhy na začatie konania ...
Zdieľať
17.10.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka s poukazom na jeho oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrhy na začatie konania posúdi súlas prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s ústavou SR a Základnou zmluvou medzi SR a svätou stolicou. Žilinka to oznámil na sociálnej sieti.
Na možný nesúlad konsolidačného zákona s Ústavou SR upozornil ešte začiatkom októbra poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál. V tejto súvislosti zaslal upozornenie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého nebude 15. september ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 dňom pracovného pokoja.
„Toto ustanovenie je v evidentnom rozpore so Základnou zmluvou medzi SR a Svätou Stolicou, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a viaceré sviatky, vrátane 15. septembra. Základná zmluva so Svätou stolicou je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 5 ústavy, a teda má prednosť pred zákonmi. Do 31. októbra 2025 je teda toto ustanovenie konsolidačného zákona aj v rozpore s ústavou,“ zdôvodnil Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.
Na možný nesúlad konsolidačného zákona s Ústavou SR upozornil ešte začiatkom októbra poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál. V tejto súvislosti zaslal upozornenie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého nebude 15. september ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 dňom pracovného pokoja.
„Toto ustanovenie je v evidentnom rozpore so Základnou zmluvou medzi SR a Svätou Stolicou, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a viaceré sviatky, vrátane 15. septembra. Základná zmluva so Svätou stolicou je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 5 ústavy, a teda má prednosť pred zákonmi. Do 31. októbra 2025 je teda toto ustanovenie konsolidačného zákona aj v rozpore s ústavou,“ zdôvodnil Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR konsolidácia Konsolidačný balíček Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária Ústava SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Americký akciový trh klesol pre obavy o regionálne banky
Americký akciový trh klesol pre obavy o regionálne banky
<< predchádzajúci článok
Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO
Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO