Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. októbra 2025

Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou


Tagy: Generálny prokurátor SR konsolidácia Konsolidačný balíček Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária Ústava SR

Generálny prokurátor Maroš Žilinka s poukazom na jeho oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrhy na začatie konania ...



Zdieľať
bp_9153 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka s poukazom na jeho oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrhy na začatie konania posúdi súlas prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s ústavou SR a Základnou zmluvou medzi SR a svätou stolicou. Žilinka to oznámil na sociálnej sieti.


Na možný nesúlad konsolidačného zákona s Ústavou SR upozornil ešte začiatkom októbra poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál. V tejto súvislosti zaslal upozornenie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Konkrétne ide o ustanovenie, podľa ktorého nebude 15. september ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 dňom pracovného pokoja.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Toto ustanovenie je v evidentnom rozpore so Základnou zmluvou medzi SR a Svätou Stolicou, v ktorej sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať ako dni pracovného pokoja nedele a viaceré sviatky, vrátane 15. septembra. Základná zmluva so Svätou stolicou je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 odseku 5 ústavy, a teda má prednosť pred zákonmi. Do 31. októbra 2025 je teda toto ustanovenie konsolidačného zákona aj v rozpore s ústavou,“ zdôvodnil Dostál.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka preverí, či je zrušenie voľna na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v súlade s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR konsolidácia Konsolidačný balíček Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americký akciový trh klesol pre obavy o regionálne banky
<< predchádzajúci článok
Fico a Svyrydenková rokujú v Košiciach, hlavnou témou je spolupráca a obnova Ukrajiny- VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 