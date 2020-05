Americký akciový trh vo štvrtok oslabil pre eskaláciu napätia medzi USA a Čínou

Americkí a čínski predstavitelia si adresovali ostré slová po tom, ako Čína schválila zákon o národnej bezpečnosti s cieľom potlačiť odštiepeneckú aktivitu v Hongkongu. Index S&P 500 klesol o 0,2 percenta na 3 029,73 bodu, priemyselný Dow Jones oslabil o 0,6 percenta na 25 400,64 bodu a technologický Nasdaq si pohoršil o 0,5 percenta na 9 368,99 bodu. K firmám, ktorých akcie oslabili najprudšie, patrili producenti energií a banky.

Napriek štvrtkovej strate však index S&P 500 stále smeruje k tretiemu celotýždňovému zisku. Pozitívnou správou vo štvrtok bolo to, že celkový počet poberateľov dávok v nezamestnanosti v USA klesol na 21,1 mil. z 24,9 milióna. Išlo o prvý pokles odvtedy, ako počet nových nezamestnaných v marci prudko vzrástol. Podľa ekonómov, ak tento trend bude pokračovať, mohlo by to byť znakom, že viac ľudí sa vracia do práce.

Ázijské akciové trhy tiež oslabili pre obavy z rastúceho americko-čínskeho napätia. Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 0,2 percenta na 21 877,89 bodu a hongkonský index Hang Seng si pohoršil o 0,6 percenta.