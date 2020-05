Nenápadný, ale užitočný – to je otoman

Ak nepatríte k odborníkom v oblasti nábytku či cudzích slov, tak vedzte, že v tom prípade ste sedeli na otomane. Nie je výnimočné, že ľudia majú doma otomana, no ani si to neuvedomujú. Je to totiž mimoriadne nenápadný, no možno o to užitočnejší druh nábytku. Aké je jeho praktické využitie?

Môžete umiestniť kamkoľvek

Výhodou je, že otoman môžete umiestniť prakticky kamkoľvek v rámci svojej domácnosti. Nie je viazaný vyslovene na jednu miestnosť. Predstavuje výborný doplnok do spálne, keď ho môžete uložiť za spodný koniec a prakticky si ju tak predĺžite o pár centimetrov. Ďalej je vhodný do predsiene, jednak na odloženie vecí, no aj na posedenie si, ak práve čakáte na partnera či rodinu, keď sa chystáte von. Rovnako aj do obývačky, ak máte napríklad oslavu či návštevu, hostia určite radi otoman využijú a posadia sa naň. Otomany často vídame napríklad aj v kaviarňach, kde „zastupujú“ klasické kreslá.

Praktické využitie

Otoman má nielen estetické, ale aj praktické využitie. Jednak môže slúžiť ako dočasné miesto na usadenie hostí. Jeho súčasťou je taktiež úložný priestor, kam toho viete dať naozaj dosť. A aj z pohľadu čistoty v byte a vzdušnosti priestoru je určite lepšie dať veci do otomana, než ich nechávať niekde v spálni alebo v obývačke. Otoman teda doma určite využijete.

Naozaj nenápadný, no čoraz populárnejší

Ak si práve zariaďujete domácnosť, tak otoman zrejme nebude medzi prioritami, no postupne naň príde slovo. Je to naozaj zaujímavý a užitočný druh nábytku, s ktorým ste sa už zrejme stretli, no doteraz ste možno nevedeli správne pomenovanie. Dnes už viete, že ten pohodlný malý gauč, ktorý sa dá vyklopiť, sa volá otoman a je vskutku užitočný.

Zdroj obrázku: PlusONE / Shutterstock.com