Americký duchovný nesmie ísť do Holandska, nazval ho Sodomou a Gomorou

Amsterdam, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Holandské úrady vo štvrtok opätovne potvrdili, že nepovolia vstup na územie krajiny americkému homofóbnemu kresťanskému kazateľovi Stevenovi Andersonovi. Ten mal koncom mája vystúpiť na verejnom podujatí v Amsterdame, uviedol spravodajský server DutchNews.nl.Proti Andersonovmu vstupu do krajiny protestovala organizácia pre práva homosexuálov COC, poslanci z väčšiny politických strán a tiež starostka Amsterdamu Femke Halsemová. Na vládu sa obrátili s výzvou, aby zabránila vstupu Andersona do krajiny po tom, ako tento homofóbny kazateľ z Arizony, ktorý popiera udalosti spojené s holokaustom, oznámil svoj plán vystúpiť spolu s ďalšími kresťanskými kazateľmi 23. mája na podujatí v Amsterdame.Štátny tajomník holandského ministerstva spravodlivosti Mark Harbers v stredu oznámil, že budú prijaté potrebné opatrenia na zastavenie Andersona na hraniciach krajiny, nešpecifikoval však detaily tohto rozhodnutia.doplnil Harbers v správe pre médiá.Holandská televízna stanica NOS skontaktovala v tejto súvislosti Andersona, ktorý neváhal uviesť, že Holandsko sa uberá cestou "Sodomy a Gomory". V rozhovore pre NOS spresnil, že nikto mu oficiálne nepovedal, že má zakázaný vstup do krajiny, ktorú chce navštíviť, aby, a dodal, že o tomto zákaze sa dopočul iba sprostredkovane cez tretie osoby.odkázal Anderson obyvateľom Holandska v krátkom videoklipe.dodal.DutchNews upozornil, že Anderson má pre výroky, že homosexuáli by mali byť zabití, zakázaný vstup do viacerých krajín vrátane Británie, Juhoafrickej republiky či Botswany. Anderson v roku 2016 označil smrť 50 ľudí pri útoku na gejský bar v Orlande na Floride za "dobrú správu" a dodal, že "v tomto svete je o 50 menej pedofilov".Kontroverzný duchovný má zákaz vstupu aj na územie Izraela, za čím stojí Izraelské informačné centrum CIDI, ktoré upozornilo na skutočnosť, že Anderson spochybnil, či vôbec došlo k holokaustu - systematickému a premyslenému vyvražďovaniu Židov v nemeckých koncentračných táboroch.(spravodajca TASR Jaromír Novak)