Revúcky okres je napriek ložisku magnezitu jedným z najchudobnejších

Ilustračná snímka. Jelšava. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Revúca 2. mája (TASR) – Napriek tomu, že okres Revúca má pri meste Jelšava druhé najväčšie ložisko magnezitu na svete, patrí medzi najchudobnejšie regióny SR. V súvislosti so sociálno-ekonomickou analýzou okresu zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na to upozornil primátor Revúcej a krajský poslanec Július Buchta na poslednom rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Jelšave.podotkol Buchta, podľa ktorého ide o paradox a je to na zamyslenie.dodal.Ako pokračoval ďalší poslanec BBSK za Revúcky okres Július Laššan, analýza je určitou štatistikou, ale chýbajú mu v nej načrtnuté vízie, ktoré by okres pohli dopredu.podotkol poslanec.Upozornil tiež na vysoký podiel rómskeho obyvateľstva.povedal Laššan s tým, že v niektorých obciach dosahuje podiel rómskych obyvateľov 60 až 70 percent.dodal.Súvisiacim problémom je podľa Laššana i nedostatok pracovných príležitostí.poznamenal.Poslanci BBSK na návrh revúckych poslancov napokon prijali uznesenie, ktorým Úrad BBSK požiadali o podporu pri hľadaní riešení v oblasti sociálnych služieb a cestnej infraštruktúry, ako aj pri rozšírení služieb školskej plavárne v meste Revúca i pre širokú verejnosť, či zaoberať sa zriadením osvetového strediska v Revúcej.