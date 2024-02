Americký futbal: Kansas City zdolalo v Super Bowle San Franciso 25:22 (video)

Americkí futbalisti tímu Kansas City Chiefs triumfovali v 58. edícii Super Bowlu a obhájili titul z vlaňajška. Vo finálovom zápase NFL v Las Vegas zdolali v noci na pondelok San Francisco 49ers 25:22 po predĺžení.



Chiefs získali v najprestížnejšej zámorskej súťaži štvrtý titul. Okrem vlaňajška uspeli aj v rokoch 1969 a 2019. Vo finále Super Bowlu neuspeli v rokoch 1966 a 2020. Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča finále získal rovnako ako pri predchádzajúcich dvoch tituloch Patrick Mahomes.



San Francisco získalo titul naposledy v roku 1995, keď vo finále zdolalo San Diego Chargers 49:26. Rozhodujúci moment tohtoročného vrcholu sezóny prišiel tri sekundy pred koncom predĺženia, keď Mahomes našiel v krajnom pásme súpera voľného Mecolea Hardmana Jr. Kansas je po 19 rokoch prvý tím, ktorý obhájil trofej, celkovo to dokázalo deväť mužstiev.



Tohtoročné finále bolo iba druhé z 58 zápasov, ktoré sa po riadnom hracom čase skončilo nerozhodne. Chiefs prehrávali 19:22 no Mahomes zvládol štvrtý down na jeden yard a potom rozhodol, keď našiel Hardmana. "Sú len dve možnosti. Buď to zvládneš, alebo nie. Tá naša sa nakoniec ukázala ako tá pravá. Urobili sme to, čo sme považovali za správnu vec," citovala agentúra AP trénera Kansasu Andyho Reida.



Tréner 49ers Kyle Shanahan samozrejme neskrýval sklamanie: "Prešli sme všetkými analýzami a hráčov sme pripravili. Chceli sme byť tými, ktorí budú mať šancu vyhrať."

Super Bowl LVIII:



Allegiant Stadium, Las Vegas



Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9 - 6:3)