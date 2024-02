Slafkovský bodoval piatykrát po sebe, Montreal napriek tomu utŕžil najvyššiu prehru v sezóne (video)

Pripísal si aj vylúčenie

12.2.2024 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský čoraz viac pripomína hráča, ktorý bol v lete 2022 jednotka draftu v NHL. Stále iba 19-ročný Košičan asistoval pri góle Nicka Suzukiho a predĺžil svoju produktívnu sériu zápasov na päť. Montrealu to však nepomohlo, so St. Louis prehral 2:7 a v Bell Centre utŕžil vôbec najvyššiu prehru v tejto sezóne.Slafkovský strelil štyri góly v predchádzajúcich troch zápasoch a v piatich za sebou idúcich dueloch nabral dokopy 6 bodov. Proti St. Louis odohral 20:11 min, čo je jeho piaty najdlhší pobyt na ľade v celej sezóne, pripísal si aj tri strely, plusový bod a vylúčenie.Jeho chvíľa prišla v polovici prvej tretiny krátko po skončení 5-minútovej presilovky Habs. Domáci roztiahli hru do presilovkového vzorca a slovenský krídelník poslal na Suzukiho presný pas cez šírku ľadovej plochy pomedzi štyroch brániacich hráčov St. Louis. Kapitán Montrealu strelou bez prípravy znížil na priebežných 1:2, ale bolo to málo. Druhý a posledný gól v zápase strelil Montreal až v tretej tretine za stavu 1:5.V drese víťazných Blues exceloval obranca Torey Krug , ktorý si zapísal asistenciu pri piatich zo siedmich gólov. Utvoril tým klubový rekord tímu St. Louis medzi obrancami. Zápas sa vydaril aj útočníkovi Robertovi Thomasovi, ktorý ku gólu pridal tri asistencie. Jordan Kyrou pridal dva góly.„Hráme ako zomknutá partia, jeden pre druhého a rastie nám sebavedomie. Keďže sme veľa strieľali, nachádzali si nás aj odrazené puky. To je veľmi dobrý poznatok," povedal Kyrou pre oficiálny web NHL.Hostia využili tri z piatich presiloviek, na čo zareagoval kapitán Montrealu Suzuki: „Nemôžeme dať súperovi toľko možností v početnej výhode. Využívali ich celkom dobre." Washington viedol po trinástom góle kapitána Alexandra Ovečkina v druhej tretine nad Vancouvrom 2:1, ale tesný náskok neudržal. Z predĺženia neubehlo ani 5 sekúnd, keď J. T. Miller 23. gólom v sezóne rozhodol o triumfe hostí zo západu Kanady.Obranca Capitals Martin Fehérváry odohral vyše 24 minút s tromi bodyčekmi, jedným blokom, strelou na bránku a mínusovým bodom. Ovečkin po slabom štarte do sezóny predĺžil sériu zápasov s bodom na konte na šesť a s gólom na päť. Z posledných šiestich stretnutí má 8 bodov a v sezóne 36 (13+23).