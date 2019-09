Americký futbal: New England rozviazali zmluvu s problémovým Brownom

Antonio Brown, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Foxborough 21. septembra (TASR) - Klub zámorskej súťaže amerického futbalu NFL New England Patriots rozviazal zmluvu s Antoniom Brownom. Hviezda ligy prišla do tímu po tom, ako ho uvoľnili Oakland Raiders. Za "" odohral jediný duel, minulý týždeň proti Miami si pripísal touchdown.Tridsaťjedenročný wide receiver nezačal túto sezónu dobre. Do Oaklandu prišiel po minulej sezóne z Pittsburghu, síce podpísal lukratívnu zmluvu, no následne utrpel zranenia podobné omrzlinám, pretože vstúpil do kryokomory bez náležitej obuvi. Neskôr vynechal časť medzisezónnej prípravy pre spor s NFL ohľadom jeho prilby a napokon sa nepohodol s generálnym manažérom.Po príchode do organizácie Patriots sa zdalo, že jeho kariéra môže nabrať nový smer. Na povrch sa však dostali informácie, že čelí žalobe jeho bývalej trénerky, ktorá ho obvinila zo znásilnenia.," uviedli Patrioti na svojom webe.