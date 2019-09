TIPSPORT LIGA: Slovan na čele, Mikuláš s prvými bodmi

Na snímke uprostred David Kajínek (Dukla) sa snaží chytiť puk vo vzduchu pred hráčmi Slovana, vľavo Tomáš Zigo a vpravo Roman Kukumberg v zápase 4. kola Tipsport Ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava v Trenčíne 20. septembra 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Mikron Nové Zámky 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 10. Stehlík (Ru. Huna, Ró. Huna), 41. Kriška (Ozolinš, Kurali) - 30. Kováčik (Pospíšil). Rozhodovali: Novák, Kókai - Krajčík, Soltész, vylúčení: 6:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 950 divákov



Liptovský Mikuláš: Zalivin - Stehlík, Kurali, Smutný, Cebák, Petran, Droppa, Burzík, Nemec – Vybíral, Ozolinš, Kriška – J. Sukeľ, Oško, Piatka – Ri. Huna, Ro. Huna, Ru. Huna – Lištiak, Uhrík, Kalousek



Nové Zámky: Kristín – Drtina, Hain, Dlugoš, Mikuš, Hatala, Ordzovenský, Šmach – Pospíšil, Vešutkin, Stupka – Bajtek, Urban, Jurík – Rogoň, Fábry, Mikula – Andrisík, Bečka, Števuliak - Kováčik

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HC Košice 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)



Góly: 4. Šoltés (Bartánus, Ďatelinka), 47. Hrnka (Hickmott) – 8. Majdan (Michal Chovan, Haščák), 23. Haščák (Majdan, Michal Chovan), 38. B. Rapáč (Belluš, T. Slovák). Rozhodovali: Müllner, D. Konc st. – D. Konc ml., Rojík, vylúčení: 6:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2500 divákov



Banská Bystrica: Beskorowany – Biro, Mihálik, J. Brejčák, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Lamper, Hrnka, Jääskeläinen - Hickmott, Wahl, Šoltés – Róth, Gabor, Kabáč - Fafrák, Tamáši, Bartánus



Košice: Košarišťan – T. Slovák, Koch, Čížek, Repe, Růžička, Zeleňák – Majdan, Michal Chovan, Haščák – Klhůfek, Skokan, Bezúch – B. Rapáč, Bortňák, Belluš – J. Milý, Suja, Jokeľ

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 4:3 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 10. Hričina, 36. Dalhuisen (Lalancette, Juusela), 42. Hričina (Kolba, Bžoch), rozhodujúci nájazd Juusela - 11. Takáč (Zagrapan, Leclerc), 23. Zagrapan (Leclerc, Ulrych), 51. Leclerc. Rozhodovali: Kalina, Nagy - Kis-Király (obaja Maď.), Jobbágy, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3648 divákov



Michalovce: Trenčan - Mesikämmen, Dalhuisen, Ventelä, Vorobjov, Kolba, Bdžoch, Zekucia - Mašlonka, Lalancette, Juusela - Hričina, Galamboš, Hvila - Giľák, Linet, Safaralejev - Borov



Poprad: Vošvrda - Brejčák, Kozák, Ťavoda, Erving, Fabian, Ulrych, Hodorovič, Kramár - Svitana, Bjalončík, Karterud - Leclerc, Zagrapan, Takáč - Kundrik, Mlynarovič, Štrauch - Králik, Matej Paločko, Matúš Paločko

MAC Újbuda - HC 07 WPC Koliba Detva 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)



Góly: 7. Pitt (Klempa, Sorfon), 20. Langkow (Carlisle, Br. Orban), 22. Sorfon (Pozsgai, Macaulay), 40. Langkow (Br. Orban, Macaulay) - 8. P. Zuzin (Ščurko, Valent), 44. P. Zuzin (Valent). Rozhodovali: Snášel, Tvrdoň - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 5:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 520 divákov



Újbuda: Bálisz – Macaulay, Pozsgai, Carlisle, McNally, Bl. Orbán, Garát, Dóczi – Bodó, Langkow, Br. Orbán – Sofron, Pitt, Terbócs - K. Nagy, Strech, Klempa – Szigeti, Majoross, Kreisz



Detva: Petrík – Mar. Chovan, Golian, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Kuklev – Zuzin, Valent, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Sýkora – Král, Surový, Čenka - Török, Čacho, Ľupták - Gašpar



HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 12. Abdul (Puliš), 25. Vandas (Bačík), 57. Zigo (Vandas, Bačík). Rozhodovali: Stano, Štefík - Kacej, J. Konc ml., vylúčení: 7:6, navyše: Sládok (Trenčín) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané)



Trenčín: Valent – T.Bokroš, Štach, Rajnoha, Starosta, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Lapšanský – Bartovič, Radjenovic, Valach – Chromiak, Coughler, Sojčík – Sádecký, J. Švec, Michal Hlinka – Ďurina



Slovan: Brust – Štajnoch, Meszároš, Bačík, Sersen, Šedivý, Podlipnik, Jendek, M. Hudec – Puliš, Kytnár, Abdul – Vandas, Zigo, R. Bondra – Š.Petráš, Kukumberg, Matoušek – Žitný, Urbánek, M. Sloboda

HK Nitra - DVTK Jégesmedvék Miškovec 3:2 pp a sn (0:2, 1:0, 1:0 0:0, 1:0)



Góly: 33. Kollár (Rais, Mezei), 56. Lušňák (Rác, Kollár), rozhodujúci nájazd Kerbashian - 1. Beach, 8. Galanisz (Miskolczi). Rozhodovali: Fridrich, Valach - Synek, Frimmel, vylúčení: 7:9, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 2319 divákov



Nitra: Hanuljak - Mezei, Rais, Š. Nemec, Olsen, A. Sloboda, M. Versteeg, Pupák - Lušňák, Kollár, Rác - Scheidl, Kerbashian, Gabrielle - Šimun, Fetkovič, Fominych - Csányi, Minárik, Čaládi - Hrušík



Miškovec: Adrojan - Ross, J. Dudas, Goz, Vandane, D. Kiss, Lada, Vojtko - Rodman, Tousignant, Beach - F. Beauvillier, Vas, Magosi - Miskolczi, Galanisz, Harrison - Rito, Reszegh, P. Kiss - Farkas

Tabuľka po 4. kole:



1. Slovan 4 3 0 0 1 14:9 9



2. Košice 4 3 0 0 1 9:7 9



3. Nitra 4 2 1 0 1 14:7 8



4. Michalovce 4 2 1 0 1 13:10 8



5. MAC Újbuda 4 2 0 1 1 16:14 7



6. DVTK Miškovec 4 2 0 1 1 11:10 7



7. Banská Bystrica 3 2 0 0 1 10:7 6



8. Zvolen 3 2 0 0 1 10:9 6



9. Nové Zámky 3 1 0 0 2 9:10 3



10. Poprad 4 0 1 1 2 13:15 3



11. Trenčín 3 1 0 0 2 4:7 3



12. Liptovský Mikuláš 4 1 0 0 3 4:15 3



13. Detva 4 0 0 0 4 10:17 0





Bratislava 20. septembra (TASR) - Hokejisti úradujúceho majstra HC'05 iClinic Banská Bystrica nestačili v piatkovom zápase 4. kola nového ročníka Tipsport Ligy na HC Košice a podľahli mu doma 2:3. Pre obhajcov trofeje to bola prvá prehra v troch zápasoch. Košice figurujú na druhom mieste tabuľky, rovnako deväť bodov má aj prvý Slovan Bratislava, ktorý v piatok vyhral v Trenčíne 3:0.Prvé body si do tabuľky pripísali hokejisti Liptovského Mikuláša, keď doma vyhrali nad Novými Zámkami tesne 2:1. Posledný klub v trinásťčlennej súťaži bez jediného bodu je tak Detva, ktorá prehrala na ľade MAC Újbuda 2:4.Na začiatku mali viac z hry hostia vďaka dvom vylúčeniam Liptákov, no nepotrestali ich a v 10. minúte inkasovali. Po peknej kombinácii sa presadil tvrdou strelou Stehlík - 1:0. V závere úvodnej tretiny si zahrali v početnej výhode aj domáci hokejisti, ale ani oni ju nedokázali využiť.V 25. minúte mohol zvýšiť náskok pri ďalšej presilovke Smutný, ale jeho strela tesne minula odkrytú bránku. V ďalších minútach pridali hráči Nových Zámkov a po polhodine hry sa im podarilo vyrovnať na 1:1. Pospíšil prihral voľnému Kováčikovi a ten prestrelil Zalivina. V závere druhého dejstva boli znovu aktívnejší Liptáci a vypracovali si niekoľko nádejných príležitostí, no bez gólového zakončenia.To však prišlo hneď po druhej prestávke. Ozolinš poslal počas dohrávanej presilovky presnú krížnu prihrávku na Krišku a jeho prudká strela dostala Liptovský Mikuláš späť do vedenia - 2:1. Aktivita domácich pokračovala a nechýbalo veľa, aby pridali aj poistku. Kristín však svojich spoluhráčov podržal. Rozlet Liptákov zastavili až dve vylúčenia krátko po sebe a hostia si dokonca zahrali 46 sekúnd piati proti trom. Ponúknutú príležitosť však nevyužili, nepremenili ani ďalšie šance a tak sa z prvého triumfu tešili domáci.Banskobystričania začali lepšie, už v druhej minúte zakončil zblízka Šoltés, ale ani na dvakrát sa nepresadil. Podarilo sa mu to až počas presilovky v 4. minúte, keď ťažil z dobrej prihrávky Bartánusa a bez prípravy z kruhu prestrelil Košarišťana – 1:0. Potom mali početnú výhodu hostia, ale počas nej veľmi málo hrozili. Vyrovnať sa im podarilo až v hre piatich proti piatim, keď Michal Chovan pekne obkorčuľoval bránku, bekhendom našiel pred ňou Majdana a bolo 1:1. Následne mohol zmeniť skóre košický útočník Klhůfek, na opačnej strane pre zmenu Hickmott. Východniari nevyužili do prestávky ešte ďalšiu presilovku, počas nej sa dobrými streleckými pokusmi prezentovali Belluš a Bezúch, Beskorowany bol proti.V strednom dejstve bolo na ľade prakticky iba jedno mužstvo – košické. Do vedenia išlo v 23. minúte. Haščák najprv pohrozil tvrdou strelou spoza kruhu, aby sa napokon presadil zblízka z dorážky – 1:2. Bystričania sa potom ubránili dvakrát v oslabení, veľkú šancu mal Skokan pri ľavej žŕdke a Milý po buly trafil žŕdku. Zblízka na viackrát neuspel ani Rapáč, no mrzieť ho to príliš nemuselo, pretože v 38. minúte si napravil chuť, keď zvýšil na 3:1 pre hostí. Ťažil z chyby domácej defenzívy a prihrávky Belluša, nakorčuľoval si stredom a sám pred Beskorowanym nezaváhal.V tretej tretine úradujúci majster pridal na obrátkach, ale až po šanci útočníka Košíc Klhůfka. Ten sa z pravej strany dostal pred bystrického brankára, no zoči – voči nemu neuspel. Potom mal po rýchlom protiútoku výbornú možnosť Lamper, vychytal ho Košarišťan. V 47. minúte nakopla Banskobystričanov presilovka piatich proti trom a pretavili ju do znižujúceho gólu. Hickmott z pravej strany našiel pred bránkou Hrnku, ktorý iba šikovne nastavil hokejku a rozvlnil sieť – 2:3. Vyrovnanie mal v následnej početnej výhode o jedného hráča na hokejke Lamper, zblízka sa však nepresadil. Na opačnej strane hostia mali rovnakú príležitosť v piatich proti štyrom, Bortňák ťažký puk sám pred Beskorowanym neposlal za neho a v tutovke neskôr nedokázal skórovať ani jeho spoluhráč Jokeľ. Záver bol dramatický. Domáci hrali bez brankára v šiestich proti štyrom, ale vytúžený tretí gól nedali, Šoltés minul odkrytý priestor Košarišťanovej bránky.: "Prvá tretina bola z našej strany ešte ako tak v poriadku, ale v druhej sme upustili od toho, čo sme chceli hrať. Nehrali sme ju dostatočne fyzicky, doslova sme ju vypustili. Až v tretej tretine sme sa do našej hry dostali, no bolo to neskoro. Možno to bolo aj tým, že po víťazstve v Lige majstrov s Mníchovom sme si mysleli, že sme lepší než v skutočnosti sme. V druhej tretine nás však Košice prevýšili vo všetkých činnostiach, aj v chcení, čo je pre nás sklamaním. Verím, že táto prehra bude pre tím budíčkom a začneme hrať lepšie.""Mali sme pomalší začiatok, hrali sme hneď v troch, no po inkasovanom góle sme sa z toho nejako vymotali a hrali sme potom dobrý hokej. Posledné tretiny nám však nevychádzajú. Už v treťom zápase sme do tretej časti išli s dvojgólovým náskokom a znovu sme sa dostali do problémov. Vyhrávame zápasy vďaka dobrému výkonu brankára, čo sa aj dnes potvrdilo.": "Odohrali sme kvalitný zápas. Myslím si, že začíname nadväzovať na prípravu, ktorá bola dobrá. Zbytočne sme však spravili na konci stretnutia fauly, ktoré vrátili domácich do zápasu. Verili sme však v naše schopnosti, pozitívne sme mysleli, mali hlavy hore. Prišli sme do Banskej Bystrice vyhrať, nemali sme žiadnu porazeneckú náladu. Teší ma víťazný gól, mal som aj v predchádzajúcich zápasoch šance, dúfam, že som to teraz zlomil."Tipsportligový nováčik z Michaloviec vyhral oba doterajšie domáce zápasy a výhodu vlastného publika chcel potvrdiť aj proti "". Búrlivá kulisa sledovala v úvode vlažnejší hokej, postupne si však Michalovčania vypracovali hernú prevahu. V 10. minúte sa pred brankára hostí Vošvrdu dostal Hričina a otvoril skóre - 1:0. Tesný náskok vydržal domácim iba 30 sekúnd, keďže Takáčova strela skončila za popradským brankárom - 1:1.Krátko po prestávke sa hostia dostali k presilovke, v ktorej Zagrapan zužitkoval prihrávku Leclerca a poslal hostí do vedenia - 1:2. V polovici druhej časti mali domáci presilovku, v ktorej síce nevyrovnali, no vynahradili si to v 36. minúte, keď za Vošvrdu prešiel pokus Dalhuisena - 2:2. Už o minútu mohli ísť domáci do vedenia, ich zásah však neplatil pre hru so zdvihnutou hokejkou.Dočkali sa však v 42. minúte, keď Hričina dorazil puk za Vošvrdu a dosiahol svoj druhý gól v zápase aj v sezóne - 3:2. Snaha Popradčanov o vyrovnanie narážala na organizovanú hru domácich, no napriek tomu mohli vyrovnať. V 47. minúte Bjalončíkov pokus zastavila žŕdka Trenčanovej bránky. V 51. minúte však Leclerc potrestal chybu michalovského obrancu Mesikämmena a vyrovnal na 3:3.Víťaza vyrovnaného zápasu neprinieslo ani predĺženie. V ňom mali sľubné šance Dalhuisen aj Karterud a rozhodnutie nepriniesla ani presilovka Michalovčanov. V samostatných nájazdoch sa najskôr presadili Giľák aj Svitana, víťazný gól napokon strelil domáci útočník Juusela.: "Myslím si, že by sme boli spokojní aj s bodom. Nebol to dnes náš deň, chýbala nám iskra. Myslím si, že od stavu 1:1 bol Poprad lepším tímom. Mohli sme ďakovať brankárovi Trenčanovi, že to bolo stále tesné. Mohli sme síce získať aj tri body, ale to by nebolo spravodlivé. Ceníme si toto víťazstvo, pretože takéto ubojované body tešia možno ešte viac.""Diváci videli vyrovnaný hokej. Mrzia ma nepremenené šance v 3. tretine, keď sme mohli rozhodnúť o bodoch pre nás. Nájazdy vyhral súper, ja mu gratulujem k víťazstvu."Domáci sa museli už po 15 sekundách brániť, keď išiel na trestnú Br. Orban, ale Detve sa nedarilo poriadne usadiť v útočnom pásme a výhodu nevyužili. Hráči MAC im ukázali, ako sa to robí v 7. minúte, keď premenil presilovku Pitt. Ich vedenie však netrvalo ani minútu, po peknej kombinácii Valenta so Ščurkom sa presadil P. Zuzin. V ďalších minútach to bola vyrovnaná partia, obe mužstvá si vypracovali šance, ale brankári odolávali. Až do 20. minúty, keď sa z dorážky presadil Langkow.V 22. minúte bolo už 3:1 pre domácich. Petrík len vyrazil strelu Macaulayho pred seba, k puku sa dostal Sorfon, ktorý obkrúžil bránku a šikovne zasunul puk za brankárov betón. V 28. minúte mal tutovku Detvan Ščurko, ale v rozhodujúcej chvíli nedokázal dostatočne nadvihnúť puk. V 31. minúte unikol obrane hostí Strech, blafákom však Petríka neoklamal. O päť minút neskôr napálil Ščurko žŕdku a na druhej strane nepremenil Terbócs trestné strieľanie. Záver tretiny patril opäť domácim, keď Langkow zvýšil v presilovke už na 4:1.Detva však nezložila zbrane a v 44. minúte sa jej podarilo znížiť. Valent vystihol rozohrávku súpera, na pravej strane našiel voľného P. Zuzina a jeho prudká strela prepadla Báliszovi do bránky - 4:2. Tréner Detvy pomenil zostavu, jeho hráči zvýšili intenzitu a dostávali sa častejšie pred bránku, ale góly neprišli ani pri presilovkách a ani pri záverečnej power play.Dlhoočakávaný zápas prilákal na zimný štadión v Trenčíne parádnu návštevu. Po opatrnom začiatku pomohli k lepšiemu hokeju vylúčenia. Trenčania si zahrali dvojminútovú presilovú hru pri vylúčení Hudeca a Matouška. Hoci domáci si dokázali vytvoriť pred brankárom Brustom tlak, nedokázali puk prepasírovať za jeho chrbát. Trest prišiel v 12. minúte. Puliš v brejku prihral Abdulovi, ktorý zblízka prekonal Valenta. O dve minúty nevyužil zaváhanie obrany Trenčína Žitný, ktorý zostal pred bránkoviskom osamotený. Oklamal aj brankára, ale nemal čas na to, aby puk zasunul do siete. V 16. minúte Zigo ani na dvakrát nedopravil puk do siete, hoci už mal Valenta položeného na ľade." veľmi dobre vstúpili do druhej tretiny. Pri brejku troch na jedného Abdulova prihrávka nenašla Pulišovu hokejku. O chvíľu neskôr Zigo z ideálnej pozície rozozvučal konštrukciu domácej bránky. V 23. minúte trafil Kukumberg do Valenta. O dve minúty neskôr sa do zakončenia pretlačil Vandas a pomedzi chrániče brankára Dukly poslal puk do siete – 0:2. Pri Sersenovom vylúčení mal paradoxne najväčšiu šancu slovanista Urbánek, ktorý však samostatný nájazd nepremenil. Za Valentom sa rozozvučala žŕdka aj v 34. minúte po zakončení Kukumberga.V tretej časti hneď prvé striedanie Trenčanov naznačilo snahu o zlepšenie, no okrem strely Bartoviča so Štachom nič neprinieslo. Na opačnej strane klziska mohol už definitívne rozhodnúť Zigo, no sám pred Valentom neuspel. Rovnako o chvíľu pochodil aj Matoušek. Bratislavský Slovan s prehľadom stretnutie kontroloval. Domáci hokejisti sa utápali v nepresných prihrávkach. Domáca striedačka tri a pol minúty pred koncom odvolala brankára, čo Zigo využil na strelenie tretieho gólu "". Bratislavský tím si napokon odviezol z Trenčína všetky body."Zápas sa pre nás zlomil v presilovke päť na tri. Mohli sme ísť do vedenia, ale presilovky sa nám nedaria. Jediné pozitívum je, že nám idú oslabenia. Prehrali sme s lepším, silnejším a dôraznejším súperom.""V zápase rozhodla ubránené oslabenie o dvoch hráčov. Brankár bol veľkou oporou pre mužstvo. Bolo cítiť, že sme mali vyššie sebavedomie a facka s Novými Zámkami nám pomohla."Nitranom v prvej tretine nešli nohy a hostia to dokázali potrestať. Už v prvej minúte dostal priveľa priestoru Beach a prekonal Hanuljaka. V tábore "" sa potvrdzovalo presilovkové trápenie. Dokonca hostia dokázali v 8. minúte udrieť z brejku v oslabení a Galanisz zvýšil na 2:0 pre DVTK. Miškovec bol ešte k Nitre milosrdný, pretože Rodman ani Ross nevyužili dobré šance z medzikružia.Druhá tretina už bola zo strany Nitry výrazne lepšia. Hráči spod Zobora boli aktívnejší ako ich súper a oveľa viac sa tlačili do bránky. V 25. minúte podržal hostí brankár Adorjan pri šanci Scheidla. Po polhodine hry už však neodolal pri razantnej strele Kollára - 1:2. Do kabín sa mohlo ísť za vyrovnaného stavu, ale tvrdú strelu Mezeia zastavila horná žŕdka.Hostia v tretej tretine vsadili všetko na kvalitné bránenie stredného pásma. Výborne prehusťovali aj predbránkový priestor a Nitrania sa nedostávali do kombinácií pred Adorjanom. V 50. minúte mohol výrazne pomôcť Miškovcu tretím gólom Harrison, ktorý však v brejku minul odkrytú bránku. Dvojnásobne to mohlo hostí mrzieť v 56. minúte, keď nebojácne vletel Lušňák pred bránku Miškovca a puk sa od neho odrazil za Adorjanov chrbát. Mužstvá si tak body rozdelili.Predĺženie prinieslo dve presilovky pre Miškovec. Aktívny bol v nich najmä Vandane, ale Nitru podržal výborný Hanuljak. Rozuzlenie priniesli až samostatné nájazdy, v ktorých boli úspešní až traja Nitrania, konkrétne Kollár, Kerbashian a Rác. Extra bod získala Nitra."Zápas bol odohraný v dobrom tempe. Prvá tretina bola pre nás krutá, nakoľko sme si vytvorili niekoľko streleckých príležitostí a súper bol vysoko efektívny. Celý zápas sme boli aktívni, snažili sme sa výsledok otočiť, čo sa nám podarilo. V presilových hrách nám chýbala chladnokrvnosť. V predĺžení sme ubránili presilovky a nájazdy sa nám podarilo lepšie zrealizovať.""Prvá tretina bola z našej strany veľmi dobrá. Mali sme šťastie pri prvom góle. Boli sme efektívni. V druhej sme začali robiť chyby. Nevyužili sme presilové hry a prišli oslabenia. V tretej tretine sme mali hru pod kontrolou, až po vyrovnávajúci gól. Celkovo nie sme spokojní, pretože sme mali získať viac bodov alebo aj vyhrať."